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赴日旅遊注意 澀谷6月起亂丟垃圾當場罰2000日圓

中央社／ 東京31日專電

日本旅遊需注意，東京都澀谷區為加強整頓市容，6月1日起正式對亂丟垃圾者祭出罰則。凡在澀谷區內亂丟垃圾，將由巡查指導員當場開罰2000日圓（約新台幣400元），可直接以電子支付繳納。

每日新聞報導，澀谷區去年12月修正相關條例，可對亂丟垃圾者直接開罰，範圍涵蓋全澀谷區，包括私人土地。便利商店、可外帶餐飲店，或自動販賣機旁邊未設置垃圾桶，也將處以最高5萬日圓罰款。

新規範中，自動販賣機旁必須設置垃圾桶的規定適用全澀谷區；外帶餐飲設置垃圾桶則以垃圾問題較嚴重的澀谷、原宿及惠比壽等商圈為重點區域。相關條例已於4月1日上路，6月1日起正式開罰。

澀谷作為海內外遊客聚集地，亂丟垃圾是當地長年的頭痛問題。澀谷區早在1997年就訂定維護環境條例，當時設有刑事處罰，但由於適用門檻較高，區公所坦言「實際開罰案例幾乎沒有」，因此改採由地方政府直接徵收、執行門檻較低的行政罰則，希望提升效果。

澀谷區先前已對路上吸菸祭出行政罰則，目前區公所巡查指導員等最多約50人，每天24小時輪班巡邏，去年度相關處分件數約2萬7000件。

根據澀谷區2025年調查，速食店垃圾桶設置率達97%，咖啡店為80%，比例相對高；但飲料外帶店僅47%，餐車約50%，只有約一半會設置垃圾桶。巡查指導員平均每月規勸店家多達345件。

澀谷區表示，由於光靠宣傳與口頭勸導很難有效杜絕亂丟垃圾，希望透過更明確的處罰制度改善街頭環境，也要求店家對販售商品產生的垃圾負起責任，並呼籲消費者自行把垃圾帶走，或投入店家設置的垃圾桶。

日本 澀谷

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