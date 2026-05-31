日航客機迫降案之前 羽田機場跑道金屬隆起

加拿大一名華裔男子肯尼思‧羅（Kenneth Law）在網路上向全球41個國家和地區販售「自殺包裹」，它是一種合法但可能致命的化學品和其他物品，導致近百名顧客自殺，他29日承認協助自殺罪名，從而避免這起牽涉多國的案件進入謀殺審判。

2026-05-31 14:30