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日航客機迫降案之前 羽田機場跑道金屬隆起
日本航空（Japan Airlines, JAL）一架客機本月29日從東京羽田機場起飛後，由於輪胎故障，緊急轉降成田機場。日本政府表示，這架飛機起飛的跑道，金屬板從地面隆起數公分。
日本TBS電視台今天報導，日航這架國內線客機當時從羽田機場D跑道起飛，原定飛往鹿兒島機場，不過後來在成田機場緊急降落。
當時在成田機場拍到的畫面顯示，這架飛機靠近機身中間的一顆輪胎，看似爆胎。所幸機上226人均平安無事。
日本國土交通省（簡稱國交省，相當於交通部）說明，確認羽田機場D跑道之後，相關人員已經回收像是輪胎碎片的物品，當時連接跑道的橡膠被掀起，下方的金屬板隆起數公分。
國交省指出，當天清晨檢查跑道時，並未發現異常，目前正調查輪胎故障與跑道損壞之間的關聯。
這條跑道已經修理完畢並重啟。
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