快訊

台南人潮眾多海安商圈餐廳火警濃煙漫天 消防派遣25車60人急救援

鄭麗文強調明天訪美要傳遞和平訊息、國民黨才是真正的朋友

蕭敬嚴、何元楷相爭落幕？何元楷成「提名同志」 陶威中爭取報准參選

聽新聞
0:00 / 0:00

日航客機迫降案之前 羽田機場跑道金屬隆起

中央社／ 東京31日綜合外電報導

日本航空（Japan Airlines, JAL）一架客機本月29日從東京羽田機場起飛後，由於輪胎故障，緊急轉降成田機場。日本政府表示，這架飛機起飛的跑道，金屬板從地面隆起數公分。

日本TBS電視台今天報導，日航這架國內線客機當時從羽田機場D跑道起飛，原定飛往鹿兒島機場，不過後來在成田機場緊急降落。

當時在成田機場拍到的畫面顯示，這架飛機靠近機身中間的一顆輪胎，看似爆胎。所幸機上226人均平安無事。

日本國土交通省（簡稱國交省，相當於交通部）說明，確認羽田機場D跑道之後，相關人員已經回收像是輪胎碎片的物品，當時連接跑道的橡膠被掀起，下方的金屬板隆起數公分。

國交省指出，當天清晨檢查跑道時，並未發現異常，目前正調查輪胎故障與跑道損壞之間的關聯。

這條跑道已經修理完畢並重啟。

羽田機場 日航 成田機場

延伸閱讀

颱風薔蜜接近日本 影響沖繩、石垣島、宮古島航班

美國1機場第二語言竟是日文？作家揭秘背後原因：是重要樞紐

排球／日本男排國手持有大麻被捕 其他4名隊員被尿檢

國泰航空登機閘口明起提前5分鐘關閉 高雄6月試辦多元計程車機場載客

相關新聞

法巴黎聖日耳曼二連霸後球迷狂歡陷騷亂 警逮捕超過400人

法國巴黎聖日耳曼（PSG）於當地時間30日在歐洲冠軍聯賽（Champions League）決賽與兵工廠在延長賽後以1比1僵持，一路打進PK大戰，最後由巴黎聖日耳曼以4比3勝出，完成二連霸。英國BBC報導，法國各地球迷歡慶二連霸之際與警方發生衝突，超過400人被捕。

佛教聖地爆醜聞！斯里蘭卡71歲高階僧侶性侵11歲女童 母親竟是共犯

斯里蘭卡佛教界近日爆出震撼醜聞，一名高階僧侶遭控涉嫌性侵未成年女童，已被當局逮捕調查。由於涉案者身分特殊，這起案件也被視為當地神職人員涉入兒少侵害指控中，最受矚目的案例之一。

探頭出車窗釀悲劇！21歲日女猛撞涵洞慘死 閨密涉酒駕遭逮

日本岐阜縣日前發生一起駭人的死亡車禍。一名21歲女子搭乘友人駕駛的車輛時，將頭與手臂伸出車窗外，不料車輛行經涵洞時，頭部不慎猛烈撞擊牆面，送醫搶救後仍宣告不治。警方事後對肇事駕駛進行酒測，發現其涉嫌酒後駕車，已將其當場逮捕，而死者年幼的孩子當時就坐在車內，所幸逃過一劫。

加拿大60歲華裔男「自殺包裹」寄41國釀逾百死 躲過謀殺罪

加拿大一名華裔男子肯尼思‧羅（Kenneth Law）在網路上向全球41個國家和地區販售「自殺包裹」，它是一種合法但可能致命的化學品和其他物品，導致近百名顧客自殺，他29日承認協助自殺罪名，從而避免這起牽涉多國的案件進入謀殺審判。

星期人物／Mango接班人淪弒父嫌犯 豪門背後的繼承拉扯

他曾是西班牙時尚巨頭Mango帝國最完美的接班人，象徵冷靜、專業與國際化。然而，一場突如其來的創辦人墜崖案，將強納森．安迪克（Jonathan Andic）從權力頂峰拉入司法調查的深淵。在光鮮亮麗的豪門背後，究竟是親情的決裂，還是無法承受的繼承壓力？

【專家之眼】防止AI成為怪獸：從教宗警告到亞洲AI倫理平台

近來人工智慧快速發展，已不只是科技革命，而是人類文明面臨的一場重大考驗。AI可以提升效率、改善醫療、協助教育與產業升級；但若缺乏倫理約束、社會治理與文明反思，也可能造成失業擴大、教育退化與假訊息氾濫，甚至降低戰爭門檻。因此，AI問題不能只交給工程師、企業家或政府官員處理，而必須提升到人類尊嚴、社會秩序與文明方向的層次來看。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。