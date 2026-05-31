印尼泥火山爆發20週年 災民痛訴：惡夢仍未結束

在印尼爪哇島（Java），哈瓦蒂（Harwati）雙手合十，在泥漿湖畔默默祈禱。數十名居民聚集在此，紀念泥火山爆發20週年，這場災難曾導致逾萬人無家可歸。

2006年5月29日，東爪哇省（East Java）蘇達約（Sidoarjo）地層突然裂開，冒出帶有刺鼻氣味、滾燙的泥漿，瞬間吞噬多座村莊與工廠。災區的1條天然氣管線爆炸，造成13人喪生。

泥漿噴發至今仍未停歇，目前已摧毀至少12座村莊，並迫使數以萬計居民遷離家園。

哈瓦蒂表示，29日舉行的20週年紀念活動旨在提醒政府，居民至今仍深受泥流災害影響。

這名50歲婦人告訴法新社：「即使總統已經換了好幾任，我們仍希望政府能還我們公道」。她也強調，這場災難「遠遠還沒結束」。

她要求政府徹底調查泥流對當地居民健康的影響，並指出許多人在事故後罹患癌症。

根據政府數據，超過600公頃土地被泥漿淹沒，各種封堵手段皆以失敗告終。

獨立研究的結果對災難成因看法不一。有一派認為，當時在當地鑽探的石油與天然氣公司PT LapindoBrantas應負責任；另一派則將原因歸咎於事發2天前、距離約260公里處發生的地震。

Lapindo Brantas隸屬於印尼勢力龐大的巴克利（Bakrie）家族企業集團，該公司最終被判需賠償受害者，但賠償作業拖延多年，引發民眾抗議。政府後來介入並貸款給公司，以加速完成賠償。

非政府組織「礦業倡議網絡」（JATAM）協調員表示，環保團體發現，災區附近的地下水在事故後受到污染，導致當地居民生病。

他說：「20年過去了，這場災難對居民健康、環境與生產基礎造成的破壞…仍未結束。」