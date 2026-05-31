快訊

台南人潮眾多海安商圈餐廳火警濃煙漫天 消防派遣25車60人急救援

鄭麗文強調明天訪美要傳遞和平訊息、國民黨才是真正的朋友

蕭敬嚴、何元楷相爭落幕？何元楷成「提名同志」 陶威中爭取報准參選

聽新聞
0:00 / 0:00

印尼泥火山爆發20週年 災民痛訴：惡夢仍未結束

中央社／ 印尼蘇達約31日綜合外電報導

印尼爪哇島（Java），哈瓦蒂（Harwati）雙手合十，在泥漿湖畔默默祈禱。數十名居民聚集在此，紀念泥火山爆發20週年，這場災難曾導致逾萬人無家可歸。

2006年5月29日，東爪哇省（East Java）蘇達約（Sidoarjo）地層突然裂開，冒出帶有刺鼻氣味、滾燙的泥漿，瞬間吞噬多座村莊與工廠。災區的1條天然氣管線爆炸，造成13人喪生。

泥漿噴發至今仍未停歇，目前已摧毀至少12座村莊，並迫使數以萬計居民遷離家園。

哈瓦蒂表示，29日舉行的20週年紀念活動旨在提醒政府，居民至今仍深受泥流災害影響。

這名50歲婦人告訴法新社：「即使總統已經換了好幾任，我們仍希望政府能還我們公道」。她也強調，這場災難「遠遠還沒結束」。

她要求政府徹底調查泥流對當地居民健康的影響，並指出許多人在事故後罹患癌症。

根據政府數據，超過600公頃土地被泥漿淹沒，各種封堵手段皆以失敗告終。

獨立研究的結果對災難成因看法不一。有一派認為，當時在當地鑽探的石油與天然氣公司PT LapindoBrantas應負責任；另一派則將原因歸咎於事發2天前、距離約260公里處發生的地震。

Lapindo Brantas隸屬於印尼勢力龐大的巴克利（Bakrie）家族企業集團，該公司最終被判需賠償受害者，但賠償作業拖延多年，引發民眾抗議。政府後來介入並貸款給公司，以加速完成賠償。

非政府組織「礦業倡議網絡」（JATAM）協調員表示，環保團體發現，災區附近的地下水在事故後受到污染，導致當地居民生病。

他說：「20年過去了，這場災難對居民健康、環境與生產基礎造成的破壞…仍未結束。」

印尼

延伸閱讀

越南河內鐵腕執行史上最大都更 數十萬居民面臨迫遷

天降橫禍！貨車高速闖撞斷金屬限高欄 擊中女子後腦倒地昏迷

南韓擴大申請泥灘世界遺產 守護生態及傳統面貌

凌晨1時56分臺灣東部海域規模4.2地震 最大震度蘇澳2級

相關新聞

法巴黎聖日耳曼二連霸後球迷狂歡陷騷亂 警逮捕超過400人

法國巴黎聖日耳曼（PSG）於當地時間30日在歐洲冠軍聯賽（Champions League）決賽與兵工廠在延長賽後以1比1僵持，一路打進PK大戰，最後由巴黎聖日耳曼以4比3勝出，完成二連霸。英國BBC報導，法國各地球迷歡慶二連霸之際與警方發生衝突，超過400人被捕。

佛教聖地爆醜聞！斯里蘭卡71歲高階僧侶性侵11歲女童 母親竟是共犯

斯里蘭卡佛教界近日爆出震撼醜聞，一名高階僧侶遭控涉嫌性侵未成年女童，已被當局逮捕調查。由於涉案者身分特殊，這起案件也被視為當地神職人員涉入兒少侵害指控中，最受矚目的案例之一。

探頭出車窗釀悲劇！21歲日女猛撞涵洞慘死 閨密涉酒駕遭逮

日本岐阜縣日前發生一起駭人的死亡車禍。一名21歲女子搭乘友人駕駛的車輛時，將頭與手臂伸出車窗外，不料車輛行經涵洞時，頭部不慎猛烈撞擊牆面，送醫搶救後仍宣告不治。警方事後對肇事駕駛進行酒測，發現其涉嫌酒後駕車，已將其當場逮捕，而死者年幼的孩子當時就坐在車內，所幸逃過一劫。

加拿大60歲華裔男「自殺包裹」寄41國釀逾百死 躲過謀殺罪

加拿大一名華裔男子肯尼思‧羅（Kenneth Law）在網路上向全球41個國家和地區販售「自殺包裹」，它是一種合法但可能致命的化學品和其他物品，導致近百名顧客自殺，他29日承認協助自殺罪名，從而避免這起牽涉多國的案件進入謀殺審判。

星期人物／Mango接班人淪弒父嫌犯 豪門背後的繼承拉扯

他曾是西班牙時尚巨頭Mango帝國最完美的接班人，象徵冷靜、專業與國際化。然而，一場突如其來的創辦人墜崖案，將強納森．安迪克（Jonathan Andic）從權力頂峰拉入司法調查的深淵。在光鮮亮麗的豪門背後，究竟是親情的決裂，還是無法承受的繼承壓力？

【專家之眼】防止AI成為怪獸：從教宗警告到亞洲AI倫理平台

近來人工智慧快速發展，已不只是科技革命，而是人類文明面臨的一場重大考驗。AI可以提升效率、改善醫療、協助教育與產業升級；但若缺乏倫理約束、社會治理與文明反思，也可能造成失業擴大、教育退化與假訊息氾濫，甚至降低戰爭門檻。因此，AI問題不能只交給工程師、企業家或政府官員處理，而必須提升到人類尊嚴、社會秩序與文明方向的層次來看。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。