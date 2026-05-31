日本11歲男童遭66歲父勒斃 疑生活困苦攜子輕生未遂

日本千葉縣成田市發生一起家庭悲劇。一名66歲父親涉嫌在住家勒斃11歲兒子，警方研判疑似因生活陷入困境，企圖攜子輕生，男子在出院後已遭逮捕。

朝日電視台、日本電視台報導，警方表示，遭逮捕的是成田市66歲無業男子吉伊敏彥。他涉嫌於27日在自宅公寓內，殺害就讀小學六年級、年僅11歲的兒子。

男童就讀小學的校長29日向警方通報，男童「自27日起就沒有到校上課」。警方隨即趕往查看，在房內鋪著棉被的地板上發現倒臥的父子兩人。

警方指出，男童被發現時已死亡數日，嫌犯人則無明顯外傷，之後被送往醫院治療，出院後遭警方依涉嫌殺人逮捕。

面對偵訊，他坦承犯案，供稱「在家中用手勒住兒子的脖子，把他殺了」。

辦案相關人士透露，嫌疑人疑似長期有金錢上困難，向警方表示「無法把兒子一個人留下」，因此警方研判，他可能是在生活壓力下企圖攜子輕生，但最終未遂。

據了解，嫌疑人平時與兒子兩人同住。警方目前正持續調查案發詳細經過，以及犯案前的生活與家庭狀況。

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