墨爾本台灣文化藝術節 展現多元文化軟實力

澳洲墨爾本今天舉行「台灣文化藝術節」，除了吸引5000多名當地民眾參與之外，還有日本駐墨爾本總領事古谷德郎、維多利亞州（Victoria）州議員佩蘇托（John Pesutto）和希斯（Renee Heath），以及駐墨爾本辦事處處長呂明澤及副組長楊容清到場，共同感受台灣文化魅力。

駐墨爾本辦事處今天向中央社發布新聞稿指出，「台灣文化藝術節」是由墨爾本客家聯誼會與僑務委員會國際親善大使候選人張子容共同主辦。

墨爾本客家聯誼會會長張展智表示，客家文化是台灣多元文化的重要組成，希望透過表演、美食及文化體驗，讓更多澳洲民眾認識台灣文化的豐富內涵；他又表示，歡迎國立台灣戲曲學院師生來澳交流演出，透過藝術促進不同文化間的理解與友誼。

張子容表示，身為客家第二代移民，她希望透過台灣文化藝術節向澳洲主流社會介紹台灣豐富多元的文化特色，並期待未來與僑青、僑團攜手合作，透過藝術、美食及文化體驗，促進文化交流與民間友誼。

新聞稿又指出，古谷德郎、佩蘇托和希斯等政要在活動現場致詞時，均肯定台灣社群長期推動文化交流及參與在地多元文化發展的貢獻。

新聞稿提到，這次活動還邀請來自國立台灣戲曲學院的青年學子前來澳洲，演出精彩客家戲曲；另外，澳洲台裔藝術家周奕升（Jass）更推出融合傳統文化與現代創意的「創新八家將」，引起現場觀眾熱烈迴響。

除了展現台灣文化魅力；「台灣文化藝術節」亦邀請烏克蘭舞蹈團及馬戲學院學生演出，展現墨爾本多元文化社會開放包容的精神。

活動現場設置台灣特色美食及文化互動攤位，包括書法、布袋戲、童玩體驗等，吸引眾多民眾參與；其中，皇家墨爾本理工學院（RMIT）台灣同學會特別設攤，推出結合台灣夜市特色的「麻將賓果」互動遊戲，讓民眾在歡樂氣氛中認識台灣文化。

呂明澤指出，「台灣文化藝術節」標誌著台、澳文化交流的成果；他說：「今天的活動不僅展現台灣文化的多元與活力，也體現澳洲多元文化社會最珍貴的精神；日本總領事、長期支持多元文化的州議員及地方政府友人，以及不同社群代表共同與會，各界的出席與支持，是對台灣社群長年融入澳洲、貢獻在地社會的肯定。」

呂明澤認為，藉著文化交流，台、澳兩國得以加深對彼此的了解，可說是意義重大；他說：「我們珍惜澳洲自由、開放、多元的公共空間，期待透過更多文化交流，讓台灣與亞洲及各國社群在相互尊重與善意中持續深化連結。」

呂明澤又指出，「台灣文化藝術節」內容，融合傳統藝術與現代創意，而且是由許多來自不同族裔的民眾共同參與；各項節目內容所呈現的，不僅是台灣文化的豐富面貌，也是海外僑社深耕在地、融入主流社會的具體成果。