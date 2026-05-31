探頭出車窗釀悲劇！21歲日女猛撞涵洞慘死 閨密涉酒駕遭逮

日本岐阜縣日前發生一起駭人的死亡車禍。一名21歲女子搭乘友人駕駛的車輛時，將頭與手臂伸出車窗外，不料車輛行經涵洞時，頭部不慎猛烈撞擊牆面，送醫搶救後仍宣告不治。警方事後對肇事駕駛進行酒測，發現其涉嫌酒後駕車，已將其當場逮捕，而死者年幼的孩子當時就坐在車內，所幸逃過一劫。

綜合日媒報導，這起不幸的事件發生在28日上午8點45分左右。岐阜縣警方接獲民眾報案，指稱有一名年輕女子倒臥在笠松町奈良町的一處停車場內，頭部受到重創且失去意識。救護人員趕抵現場後，隨即將該名女子送往醫院急救，但經過約7個小時的搶救，仍因傷勢過重宣告不治。

警方調查指出，死者為21歲的松原心愛，事發當時，她正坐在由女性友人駕駛的自小客車副駕駛座上。車輛行駛期間，她疑似將頭部及手臂伸出車窗外，當車輛行經名鐵笠松站附近的一處鐵路高架橋下方涵洞時，頭部直接猛力撞擊涵洞牆壁，導致重傷身亡。

警方在現場處理時，對肇事的女性駕駛進行酒測，發現其呼氣酒測值超標，當場依違反《道路交通法》將她逮捕。令人鼻酸的是，案發當時死者年幼的孩子就坐在車輛後座，雖未在事故中受傷，卻經歷了這場悲劇。目前警方正朝危險駕駛致死罪嫌的方向擴大偵辦，以釐清確切的肇事過程與責任歸屬。

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