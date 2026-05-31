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佛教聖地爆醜聞！斯里蘭卡71歲高階僧侶性侵11歲女童 母親竟是共犯

聯合新聞網／ 綜合報導
71歲僧侶帕萊加馬．赫馬拉薩納（Pallegama Hemarathana）涉嫌在2022年性侵一名11歲女童，案發地點據稱位於斯里蘭卡北部古城阿努拉達布拉（Anuradhapura）一座備受信徒尊崇的寺廟內。圖擷自X
71歲僧侶帕萊加馬．赫馬拉薩納（Pallegama Hemarathana）涉嫌在2022年性侵一名11歲女童，案發地點據稱位於斯里蘭卡北部古城阿努拉達布拉（Anuradhapura）一座備受信徒尊崇的寺廟內。圖擷自X

斯里蘭卡佛教界近日爆出震撼醜聞，一名高階僧侶遭控涉嫌性侵未成年女童，已被當局逮捕調查。由於涉案者身分特殊，這起案件也被視為當地神職人員涉入兒少侵害指控中，最受矚目的案例之一。

《南華早報》報導，71歲僧侶帕萊加馬．赫馬拉薩納（Pallegama Hemarathana）近日在可倫坡一家私人醫院內被警方逮捕，警方指出，赫馬拉薩納涉嫌在2022年性侵一名11歲女童，案發地點據稱位於斯里蘭卡北部古城阿努拉達布拉（Anuradhapura）一座備受信徒尊崇的寺廟內。

阿努拉達布拉距離首都可倫坡約200公里，是斯里蘭卡重要佛教聖地之一，赫馬拉薩納原為當地一座知名寺廟的首席僧侶，該地每日吸引大批信徒前往參拜，宗教象徵意義極高。

警方表示，後續行動將依照地方法院裁定進行。當地法院此前已對赫馬拉薩納發布限制出境令，防止他在司法程序期間離開斯里蘭卡。另據當局說法，受害女童的母親也遭逮捕，原因是涉嫌協助或包庇相關行為。

這起案件之所以引發巨大震動，除了受害者年紀極小，也因赫馬拉薩納在佛教界具有相當高的地位，當地佛教委員會已決定暫停其相關職務，直到司法程序結束為止。

斯里蘭卡過去也曾發生神職人員涉及虐待或侵害兒童的案件，但這次涉案者層級更高，也讓社會再次關注宗教權威、未成年人保護與司法追責問題。

斯里蘭卡 佛教 性侵 未成年

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