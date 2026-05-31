帕金森症奪走演奏能力 倫敦歌手靠AI完成新專輯

倫敦創作歌手史密斯2020年確診帕金森症後，吉他演奏能力逐漸為疾病剝奪。他藉助AI音樂生成工具，以哼唱旋律方式創作並傳達音樂構想給其它樂手，終於完成他的第2張專輯。

美聯社報導，史密斯（Samuel Smith）多年來都是抱著吉他寫歌，如今帕金森症大幅剝奪其演奏能力後，他開始借助人工智慧（AI）工具維持創作。他的故事引發各界關注AI在輔助身心障礙音樂工作者的潛力與相關爭議。

史密斯近期推出第2張專輯「放手的藝術」（The Art of Letting Go）。8首歌曲中，有1首名為「地平線」（Horizon）的器樂。他利用AI音樂生成平台來製作試聽帶的編曲，藉此向後續負責正式錄音的音樂家們傳達他的創作願景與概念。

史密斯強調，他透過對著手機哼唱粗略的旋律，並將錄音檔上傳到Suno和Udio這類歌曲生成器，最後所製作出來的試聽帶，絕對不是為了要混入「地平線」最終的錄音室版本。

49歲的史密斯說，在超過1年的專輯製作過程中，帕金森症的常見症狀：顫抖、僵硬和疲勞，導致他的吉他技巧持續退步。對他而言，這就是出路。

生成式AI在音樂產業引發爭議，藝人與唱片公司紛紛抱怨其擁有、受著作權保護的作品，遭用於訓練AI音樂工具背後的模型。

索尼音樂娛樂（Sony Music Entertainment）、環球音樂集團（Universal Music Group）和華納唱片（Warner Records）已於2024年6月對AI音樂生成工具Suno和Udio提告，雖然後來有些公司之間也達成和解及合作協議。

較少為人討論的是這些平台在史密斯這樣的專業音樂人身上能發揮什麼作用。史密斯的疾病影響了他的雙手。「病情讓我立刻意識到陷入麻煩，我的音樂將遠非我所期望。」

AI音樂生成器利用大量錄音與音訊資料集訓練系統。這些平台分析旋律、和聲與節奏規律，再根據提示詞或上傳的錄音生成新音訊。用戶不需要音樂才能，就能得到1首還算過得去、甚至廣受歡迎的歌。

史密斯把1首歌哼進手機並上傳後，再給出描述樂器、情緒與風格的提示詞。他說，從應用程式生成的音軌製作出令人滿意的試聽帶，往往需要「50次、100次、150次嘗試」以及大量剪輯，「才能得到一些聽起來接近我音樂的東西」。

「AI對我來說沒有取代任何東西，」他說。「它是在解鎖、在賦能，讓我能繼續寫歌。我上傳我的歌詞；AI沒有創作我的歌詞。我上傳我的音樂；AI沒有創作我的音樂。」

史密斯補充：「接著，它（AI）會以一種活生生的方式將這段音樂呈現出來，讓我能放給協作的樂手們聽，並對他們說：『看吧，這就是我在腦裡的構思，這就是我耳朵裡聽到的聲音。』」

在倫敦布魯奈爾大學（Brunel University of London）任教的作曲家曼尼昂（Ruaidhri Mannion）表示，平價數位錄音軟體等技術，近幾十年來「有效地使音樂創作民主化」。

曼尼昂指出，這些能將「語音或文字提示詞」轉化為「聽起來精緻成熟的素材」的AI工具，讓詞曲創作者與音樂家能更輕鬆地溝通靈感並合作。

但他也指出，反覆嘗試、挫折與磨合，這些都是成就藝術不可或缺的一部分。過度依賴科技，可能會干擾這些過程。

Udio和Suno否認侵害著作權，並表示希望與音樂產業合作，而非對立。不過部分音樂人不以為然，一群音樂工作者與社運人士，在2月聯名發表公開信，標題為「對Suno說不」。

公開信寫道，「我們社群中有許多人正擁抱負責任的AI，將其作為創作工具，讓歌迷探索並與我們所創作的藝術互動，這些都是很棒的事。」

「但這與打造一個環境、讓源自我們音樂的AI生成作品大量流通以稀釋我們版稅的情況截然不同。更糟糕的是，以此獎勵那些積極尋求詐欺的人。藝術家們需要了解兩者之間的差別。」

史密斯說，他認為自己的親身經歷展示了AI在負責任地發展下，能如何造福社會、拓展創作管道。

史密斯表示他想傳達的訊息是，如果這些公司想展示自己能對社會有所貢獻，「那就站出來與醫療專業人員合作，與音樂治療師合作，與社會各界合作，向我們展示你們能做些什麼。」