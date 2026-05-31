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颱風薔蜜接近日本 影響沖繩、石垣島、宮古島航班
由於今年第6號颱風薔蜜逼近日本沖繩地區，日本多間航空公司已宣布取消今天到6月2日部分的航班。截至昨晚10時，日本兩大航空公司已決定取消合計251個航班，影響逾2萬人。
「琉球新報」報導，颱風已經影響全日空（ANA）往來那霸機場、石垣機場、宮古機場的飛機，像是今天往返那霸機場與石垣機場1個航班，以及6月1日104個航班均被取消。
全日空也進一步取消6月2日4個航班。全日空這3天總共取消109個航班，衝擊1萬3530名旅客。
日本航空（日航，Japan Airlines）與旗下日本越洋航空（JTA）、經營日本沖繩縣各離島航線的琉球空中通勤（RAC）已經停飛往來那霸機場與羽田機場，以及羽田機場往返宮古機場、石垣機場等地，共142個航班，影響人數達1萬2659人。
日本富士新聞網（FNN）報導，日本多間航空公司之後可能還會視狀況，增加停飛的航班。
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