瑞士Coser創造魔幻世界 逃離現實壓力並充電

瑞士巴塞爾動漫展為全球規模最大的動漫展之一，來自全球的專業玩家共襄盛舉，每年參與人數屢創新高。今年受主辦單位青睞的瑞士扮裝大賽參賽者Phil接受中央社專訪，分享創造魔幻世界的樂趣與精神充電。

瑞士巴塞爾動漫展本月中旬舉行，850個攤位吸引全球逾10.3萬人參與，創下新高。展會除動漫競賽，Coser（角色扮演者）聚首相互觀摩包容，滿足自我成就感，甚至大學動漫科系也來參展，展現瑞士人對動漫文化底蘊與結合，成為歐洲國家另外的文化特色。

Phil是瑞士蘇黎世州的公務員。他笑稱，自己在辦公室裡的形象就是「典型的書呆子」。然而，一旦投入扮裝、參加動漫展，便像踏入另一個魔幻世界。對他而言，那是一個人們友善、不輕易批評，並且鼓勵個人展現自我的空間。

今年，他挑戰參賽的角色，是出自電玩黑暗靈魂（Dark Souls）的獵龍者奧恩斯坦（Ornstein）。談起這段經歷，他坦言既興奮又意外。「這是我人生第一次主動報名參加比賽。」Phil回憶，原先報名的是新人組，但主辦單位在看過他提交的資料與照片後，主動將他升級至最專業的瑞士扮裝大賽（Swiss Cosplay Contest）。甚至詢問，若他願意，也可替他報名大會另一項更高層級的國際扮裝大賽（International Cosplay Contest），代表瑞士與其他國際玩家同場競技。

突如其來的肯定令Phil受寵若驚。他直言，當下「真的驚呆了」，因為主辦單位對他初步提供的照片印象深刻，但實際上，他完全沒有任何正式參賽經驗。

「我其實非常緊張，最後決定先參加國內的瑞士組。」他說，比賽現場有數千名觀眾，參賽者必須站上舞台，在短短45秒內，配合電玩音樂完成角色演出。對首次參賽的他是個大挑戰。

這套精細的角色裝備成本並不高，整套獵龍者奧恩斯坦（Ornstein）的盔甲與武器僅花費約400瑞郎（約合台幣1萬6千元）。與他平時收藏的動漫相關產品相比，這筆錢相對便宜。

不過，真正昂貴的是時間與心力。他花費約半年、累積約360小時製作服裝，從零開始進行模組設計，再到整套盔甲與武器的黏合。他將自己關在工作室裡，在沒有手機干擾的情況下，播放著柔和音樂，專注於手作，獨立完成裝備。

他坦言，忘我投入的狀態是最療癒、也最令人滿足的部分。「你會完全沉浸其中，煩惱都被遺忘。」

比賽結束至今已兩週，他逐漸感受到動漫展與角色扮演帶來的附加影響。他學會了意想不到的實用技能，例如縫紉技術。賽後，他甚至親手修改家中的窗簾。他笑說：「以後不用再花錢請人代勞了。」

對於有興趣接觸角色扮演的人，Phil也建議，好奇的話就直接試試看吧。網路上有大量教學影片，巴塞爾動漫展也是一個相當溫暖的社群，現場也有許多Coser願意分享技巧與經驗。

Phil說，雖然現場總是鬧哄哄的，但在這裡大家都熱衷表現自己，也願意欣賞彼此的努力。也感受不到年齡界線，無論大人或孩子，都玩得很盡興；名次不重要，參與才是重點。