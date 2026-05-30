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破獲電信詐騙據點！6台灣人遭柬埔寨法院羈押 最重可判10年徒刑

中央社／ 金邊30日綜合外電報導
柬埔寨警方近日破獲首都金邊一處住宅設立的電信網路詐騙據點、逮捕6名台灣人。 示意圖／AI生成
柬埔寨警方近日破獲首都金邊一處住宅設立的電信網路詐騙據點、逮捕6名台灣人。 示意圖／AI生成

柬埔寨警方近日破獲首都金邊一處住宅設立的電信網路詐騙據點、逮捕6名台灣人，金邊初級法院今天下令羈押並以「有組織實施電信詐騙罪」提起公訴，最重可判處10年有期徒刑。

柬中時報報導，柬埔寨警方5月26日突襲金邊一處住宅，當場發現6名台灣嫌犯，繳獲4支手機、1台電腦、9台顯示器以及4台電腦主機等設備。被羈押的5男1女共6名台灣人，年紀介於21歲至35歲。

警方調查顯示，這個組織涉嫌在金邊設立詐騙據點，透過架設假購物網站和偽造的網路商店進行詐騙，主要詐騙對象包含台灣和中國民眾。

根據柬埔寨「反電信網絡詐騙法」規定，普通的電信詐騙罪可處2年至5年有期徒刑；若屬有組織犯罪、涉及多名受害人或情節嚴重者，刑期最重可提高至10年。

金邊初級法院調查法官今天簽發羈押令，羈押這6名嫌犯，並以「有組織實施電信詐騙罪」對他們提起公訴。

柬埔寨 台灣人 詐騙

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