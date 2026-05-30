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阿富汗東部卡車翻覆釀20死 含12名孩童

中央社／ 阿富汗查拉拉巴30日綜合外電報導

阿富汗拉格曼省官員指出，連接東部城市查拉拉巴（Jalalabad）與首都喀布爾（Kabul）的公路今天發生卡車翻覆事故，造成車上20人罹難，其中包括12名孩童。

法新社報導，拉格曼省（Laghman）省長發言人尼亞塞（Abdul Malik Niazai）表示，事發車輛當時載著多個自巴基斯坦返國的阿富汗家庭，他們先前一直住在巴國。

尼亞塞說：「目前已確認20人喪命，其中包括12名孩童、5名女性和3名男性。」此外還有33人受傷。

阿富汗神學士（Taliban，或譯塔利班）政府發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）在社群平台X發文寫道，「我們祈禱傷者早日康復」，並表示他對這起發生在穆斯林重要節日忠孝節（Eid al-Adha，又稱宰牲節、古爾邦節）尾聲的悲劇「深感悲痛」。

致命交通事故在阿富汗屢見不鮮，部分應歸咎於該國歷經數十年戰亂後道路狀況不佳，以及危險駕駛與缺乏監管措施。

巴基斯坦當局近來對國內的阿富汗移民與難民採取更強硬措施，促使許多阿富汗家庭帶著家當搭乘卡車離開巴國。

阿富汗 喀布爾 神學士

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