遭逢暴洪！寮國洞穴受困淘金客再救出4人 累計5獲救2失聯

7名寮國國民近日在偏遠山區洞穴尋找黃金時，遭逢暴洪堵住洞穴出口，因而受困多日。搜救人員繼昨天救出首名生還者後，今天表示再救出4人、累計5人獲救，仍有2人失聯。

法新社報導，馬來西亞救援潛水員李建烈（Lee Kian Lie，音譯）透過通訊軟體Messenger告訴法新社：「4名受困者已獲救。多虧抽水機使（洞穴內）積水下降，他們才能出來。」

泰國搜救潛水員（Thailand Rescue Diver）在社群媒體臉書（Facebook）專頁發文說，搜救人員大約在今天下午3時10分（台灣時間下午4時10分）「成功帶出4名受困者」。

貼文指出，「目前累計5人獲救，還有2人下落不明」。

另據寮國國營媒體報導，這7名村民5月20日進入中部賽宋本省（Xaysomboun）一處洞穴，當地位於首都永珍東北方約125公里。他們原本想進去找黃金，但因暴雨引發暴洪、堵住出路，使他們受困洞穴中。