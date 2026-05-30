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南韓擴大申請泥灘世界遺產 守護生態及傳統面貌

中央社／ 全羅南道30日專電
位於韓國全羅南道高興郡的竹岩里泥灘展現汝自灣長期沉積作用的成果，是細粒泥質泥灘的典型代表，當地居民為因應深厚泥灘環境，發展出用泥灘木筏撈捕的傳統作業方式。 中央社
位於韓國全羅南道高興郡的竹岩里泥灘展現汝自灣長期沉積作用的成果，是細粒泥質泥灘的典型代表，當地居民為因應深厚泥灘環境，發展出用泥灘木筏撈捕的傳統作業方式。 中央社

韓國的泥灘以豐富生態多樣性和候鳥棲息地聞名，為了擴大生態保育區，韓國政府今年申請擴大登錄世界遺產，包括全羅南道麗水市的汝自島、高興郡的泥灘，也盼守護當地居民及傳統文化的美麗樣貌。

第48屆聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產委員會將在今年7月於釜山舉辦，這是韓國加入「世界遺產公約」38年來首次主辦，將審議並決定新增世界遺產登錄項目，及檢討並通過世界遺產保存現況相關決議。

韓國泥灘原本有4處被登錄為世界遺產，這次申請擴大第2階段登錄，新增組成區域及擴大緩衝區，讓麗水市與高興郡的泥灘與既有的寶城、順天泥灘相連，涵蓋整個汝自灣生態系統，保護完整生態系，以強化符合候鳥生活特性與活動範圍需求的物種多樣性。

已經被登錄的順天灣，曾因嚴重人為破壞而面臨消失危機。順天市文化觀光局長金善順表示，1990年代因為盲目的砂石開採、城市開發壓力，泥灘受到非常嚴重破壞。

金善順說：「2000年代順天面臨了一個重要的抉擇，是要消滅自然來進行開發，還是要保護自然、改變城市的未來？最終順天選擇了保育自然。」她指出，順天市將生態都市計畫分為4個空間，依序為都市核心空間、過渡空間、緩衝空間、絕對保存空間。

●順天灣濕地曾過度開發 居民攜手守護生態系

順天灣濕地是由廣闊泥灘、蘆葦田與鹽沼濕地共同組成的複合生態系統，也是世界遺產「韓國的泥灘」第1階段登錄的核心區域，全球超過一半的白頭鶴在此越冬。過去15年間，透過電線桿地下化等措施，民間與政府持續推動棲地穩定化工作，也展現了由居民主導的保育治理。

金善順指出，順天市並非將居民視為管理對象，而是讓他們作為保存的夥伴共同參與，候鳥到來時，居民們會自發性地設置蘆葦圍欄來限制出入。

順天灣濕地保存組長黃善美則表示，整個園區除了公務員、其他管理人員數十人，其他就是由居民共同守護，也建立可以維持生計的循環。黃善美表示，居民割蘆葦一天工資達22萬韓元（約新台幣4800元），通常從早上6時工作到下午2時。

加上用割下來的蘆葦製作圍欄，也會有額外人工費，一個月的收入比一般上班族還要多。黃善美說：「因為這是傳統用鐮刀割的方式、需要技術，而且因為是泥灘，比起在陸地上工作更困難。」

位於韓國全羅南道的順天灣濕地是由廣闊泥灘、蘆葦田與鹽沼濕地共同組成的複合生態系統，擁有豐富生態多樣性，已在2021年被登錄為世界遺產。 中央社
位於韓國全羅南道的順天灣濕地是由廣闊泥灘、蘆葦田與鹽沼濕地共同組成的複合生態系統，擁有豐富生態多樣性，已在2021年被登錄為世界遺產。 中央社

●傳統泥灘木筏作業 笑容迎客成最美畫面

在順天灣濕地外面就是「汝自灣」，而汝自灣的正中間是歸麗水市管轄的「汝自島」，能一覽寶城、順天、麗水及高興4個地方政府轄區泥灘的重要地理據點，也是這次韓國政府申請世界遺產擴大登錄的核心。

另外，位於高興郡的竹岩里泥灘展現了汝自灣長期沉積作用的成果，是細粒泥質泥灘的典型代表，也是這次申請擴大登錄的重點。全南大學教授張太洙說：「在這種富含海灘黏土的地方，因為有機物很豐富，生物們是靠這些有機物存活的。」這也造就了竹岩里泥灘的活躍生態系。

竹岩里泥灘不僅是保育對象，更是與居民生活密不可分的重要場域，當地居民因應深厚泥灘環境而發展出的「泥船漁業」，已被認定為韓國重要漁業遺產。

高興郡竹岩里漁村契（漁民協會）會長姜永南表示，目前漁村契有35名成員，「泥灘木筏是我們一直以來的傳統捕撈方式，如果用機器來挖的話，連小隻的也全都會被挖起來，這樣一來就無法保護牠們，以後就沒辦法留給我們的後輩了。」

姜永南指出，一般船隻無法駛進泥灘，不過只要踩著泥灘木筏移動，在泥灘裡採收就會變得容易，「全部不需要機器，只靠人的身體」。

由於踩入泥灘就會陷下去，一般人進泥灘會有一定的危險度，不過漁村居民們靠著幾十年累積下來的技術，守護著這個珍貴的捕撈技術，而他們帶著一身泥灘上岸卻不喊累、帶著笑容迎接客人，也成為竹岩里最美麗的風景。

位於韓國全羅南道高興郡的竹岩里泥灘因為深厚泥灘環境，一般人難以踏入，船隻也無法駛入，因此發展出用泥灘木筏撈捕的傳統作業方式，採用全手工，避免機器捕撈小型生物。 中央社
位於韓國全羅南道高興郡的竹岩里泥灘因為深厚泥灘環境，一般人難以踏入，船隻也無法駛入，因此發展出用泥灘木筏撈捕的傳統作業方式，採用全手工，避免機器捕撈小型生物。 中央社

●促進居民自立、培育人才 觀光擴大泥灘價值

海洋水產部表示，為了讓當地居民能自給自足、擴大泥灘價值，發展觀光、建立生態村也是政府正在努力的事情，像是準備能讓觀光客輕鬆前來的便利設施。

政府透過這些生態保育政策，也促進地方人才培育與經濟良性循環。雖然世界各國都會面臨非都會區年輕人口外流的困境，不過韓國先從地方均衡發展著手，讓年輕人願意歸鄉，再想辦法重點經營，傳承寶貴生態及傳統技術。

對於這次申請擴大登錄世界遺產，第48屆世界遺產委員會準備企劃團長李吉培說：「一旦這次登錄順利通過，韓國全體灘塗約64%都將納入世界遺產體系中受到保護，以往分散的區域將被整合，具有非常重要的意義。」

位於韓國全羅南道的順天灣濕地是由廣闊泥灘、蘆葦田與鹽沼濕地共同組成的複合生態系統，也是世界遺產「韓國的泥灘」第1階段登錄的核心區域。 中央社
位於韓國全羅南道的順天灣濕地是由廣闊泥灘、蘆葦田與鹽沼濕地共同組成的複合生態系統，也是世界遺產「韓國的泥灘」第1階段登錄的核心區域。 中央社

世界遺產 釜山 南韓

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