南韓擴大申請泥灘世界遺產 守護生態及傳統面貌

韓國的泥灘以豐富生態多樣性和候鳥棲息地聞名，為了擴大生態保育區，韓國政府今年申請擴大登錄世界遺產，包括全羅南道麗水市的汝自島、高興郡的泥灘，也盼守護當地居民及傳統文化的美麗樣貌。

第48屆聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產委員會將在今年7月於釜山舉辦，這是韓國加入「世界遺產公約」38年來首次主辦，將審議並決定新增世界遺產登錄項目，及檢討並通過世界遺產保存現況相關決議。

韓國泥灘原本有4處被登錄為世界遺產，這次申請擴大第2階段登錄，新增組成區域及擴大緩衝區，讓麗水市與高興郡的泥灘與既有的寶城、順天泥灘相連，涵蓋整個汝自灣生態系統，保護完整生態系，以強化符合候鳥生活特性與活動範圍需求的物種多樣性。

已經被登錄的順天灣，曾因嚴重人為破壞而面臨消失危機。順天市文化觀光局長金善順表示，1990年代因為盲目的砂石開採、城市開發壓力，泥灘受到非常嚴重破壞。

金善順說：「2000年代順天面臨了一個重要的抉擇，是要消滅自然來進行開發，還是要保護自然、改變城市的未來？最終順天選擇了保育自然。」她指出，順天市將生態都市計畫分為4個空間，依序為都市核心空間、過渡空間、緩衝空間、絕對保存空間。

●順天灣濕地曾過度開發 居民攜手守護生態系

順天灣濕地是由廣闊泥灘、蘆葦田與鹽沼濕地共同組成的複合生態系統，也是世界遺產「韓國的泥灘」第1階段登錄的核心區域，全球超過一半的白頭鶴在此越冬。過去15年間，透過電線桿地下化等措施，民間與政府持續推動棲地穩定化工作，也展現了由居民主導的保育治理。

金善順指出，順天市並非將居民視為管理對象，而是讓他們作為保存的夥伴共同參與，候鳥到來時，居民們會自發性地設置蘆葦圍欄來限制出入。

順天灣濕地保存組長黃善美則表示，整個園區除了公務員、其他管理人員數十人，其他就是由居民共同守護，也建立可以維持生計的循環。黃善美表示，居民割蘆葦一天工資達22萬韓元（約新台幣4800元），通常從早上6時工作到下午2時。

加上用割下來的蘆葦製作圍欄，也會有額外人工費，一個月的收入比一般上班族還要多。黃善美說：「因為這是傳統用鐮刀割的方式、需要技術，而且因為是泥灘，比起在陸地上工作更困難。」

位於韓國全羅南道的順天灣濕地是由廣闊泥灘、蘆葦田與鹽沼濕地共同組成的複合生態系統，擁有豐富生態多樣性，已在2021年被登錄為世界遺產。 中央社

●傳統泥灘木筏作業 笑容迎客成最美畫面

在順天灣濕地外面就是「汝自灣」，而汝自灣的正中間是歸麗水市管轄的「汝自島」，能一覽寶城、順天、麗水及高興4個地方政府轄區泥灘的重要地理據點，也是這次韓國政府申請世界遺產擴大登錄的核心。

另外，位於高興郡的竹岩里泥灘展現了汝自灣長期沉積作用的成果，是細粒泥質泥灘的典型代表，也是這次申請擴大登錄的重點。全南大學教授張太洙說：「在這種富含海灘黏土的地方，因為有機物很豐富，生物們是靠這些有機物存活的。」這也造就了竹岩里泥灘的活躍生態系。

竹岩里泥灘不僅是保育對象，更是與居民生活密不可分的重要場域，當地居民因應深厚泥灘環境而發展出的「泥船漁業」，已被認定為韓國重要漁業遺產。

高興郡竹岩里漁村契（漁民協會）會長姜永南表示，目前漁村契有35名成員，「泥灘木筏是我們一直以來的傳統捕撈方式，如果用機器來挖的話，連小隻的也全都會被挖起來，這樣一來就無法保護牠們，以後就沒辦法留給我們的後輩了。」

姜永南指出，一般船隻無法駛進泥灘，不過只要踩著泥灘木筏移動，在泥灘裡採收就會變得容易，「全部不需要機器，只靠人的身體」。

由於踩入泥灘就會陷下去，一般人進泥灘會有一定的危險度，不過漁村居民們靠著幾十年累積下來的技術，守護著這個珍貴的捕撈技術，而他們帶著一身泥灘上岸卻不喊累、帶著笑容迎接客人，也成為竹岩里最美麗的風景。

位於韓國全羅南道高興郡的竹岩里泥灘因為深厚泥灘環境，一般人難以踏入，船隻也無法駛入，因此發展出用泥灘木筏撈捕的傳統作業方式，採用全手工，避免機器捕撈小型生物。 中央社

●促進居民自立、培育人才 觀光擴大泥灘價值

海洋水產部表示，為了讓當地居民能自給自足、擴大泥灘價值，發展觀光、建立生態村也是政府正在努力的事情，像是準備能讓觀光客輕鬆前來的便利設施。

政府透過這些生態保育政策，也促進地方人才培育與經濟良性循環。雖然世界各國都會面臨非都會區年輕人口外流的困境，不過韓國先從地方均衡發展著手，讓年輕人願意歸鄉，再想辦法重點經營，傳承寶貴生態及傳統技術。

對於這次申請擴大登錄世界遺產，第48屆世界遺產委員會準備企劃團長李吉培說：「一旦這次登錄順利通過，韓國全體灘塗約64%都將納入世界遺產體系中受到保護，以往分散的區域將被整合，具有非常重要的意義。」