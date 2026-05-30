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印尼雅加達點燈慶衛塞節 活化市中心展現宗教共融

中央社／ 雅加達30日專電

為慶祝佛曆2570年衛塞節（Waisak），印尼雅加達地方政府與2大佛教團體代表在市中心透過各式佛教歷史裝飾與燈飾裝置活化公共空間，展現印尼對多元宗教共融的重視。

衛塞節是紀念佛教創始人釋迦牟尼佛誕生、成道、涅槃的節日。雅加達地方政府今年與印尼佛教協會（Permabudhi）和印尼佛教代表會（Walubi）合作，以Illumination of Jakarta：Glow of Peace（照明雅加達：和平之光）為主題，自28日至下個月1日於市中心地標「印尼大酒店圓環」（Bundaran HI）舉辦衛塞節慶典。

今年衛塞節慶典於昨晚舉行開幕儀式，由雅加達副省長拉諾（Rano Karno）、地方政府相關局處首長、宗教部佛教總局長與佛教界議員出席，現場進行衛塞節祈禱、誦經冥想與文化歌舞，最終施放希望氣球傳遞和平訊息。

印尼佛教協會雅加達分會副主席林永清今天向中央社表示，今年在核心廣場中央設置1尊高約6公尺的巨型佛像燈飾作為核心象徵，並在周邊規劃主題展區。

他解釋，其中包含象徵和平與宗教和諧的「阿育王柱」，上面刻有宣揚和諧的銘文，成為節日期間的都市焦點，藉此帶動當地的夜間觀光與文化參與。

林永清指出，現場也展出刻有悉達多太子出生、成道與涅槃等衛塞節「3大聖事」的浮雕複製品；圓環各角落分別設置象徵清淨內心的悉達多太子誕生像，以及代表法輪常轉的法輪裝飾，現場吸引不少市民駐足拍照與社群打卡。

印尼政府依法承認伊斯蘭教、基督新教、天主教、印度教、佛教與孔教等6大宗教，為展現宗教包容性與文化共融，各宗教的核心節日均列為全國法定假日。他說明，今年雅加達地方政府特別選定在核心公共空間舉辦衛塞節慶典，顯示印尼對境內不同信仰的尊重。

雅加達 印尼 佛教

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