日本政府擬明文記載 在自衛隊推動善用AI

日本政府預計在今年底修訂安全保障相關3文件，防衛大臣小泉進次郎今天受訪時就此表明，將明確記載在自衛隊善用人工智慧（AI）的內容。

小泉為了出席亞洲安全論壇「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）正在新加坡訪問。他在今天接受「日本經濟新聞」訪問時發表上述言論，並主張「即使擁有最新的防衛裝備，若無法迅速且準確地判斷，就無法充分發揮其功用」。

日本首相高市早苗政府計劃在今年底修訂包含「國家安全保障戰略」在內的安全保障相關3文件。日本政府的相關專家會議，以及自民黨的安全保障調查會等，先前出現評估善用AI的意見。

小泉受訪時表示，「AI的重要性從最近的世界局勢來看，顯而易見」。俄羅斯入侵烏克蘭，以及美國攻擊伊朗的行動之中，在軍事方面利用AI的案例正在增加。

他也強調將推動防衛裝備出口。日本政府上月修改防衛裝備移轉三原則，解除出口具殺傷能力裝備的禁令。此舉有助於日本國防產業拓展銷路並強化經營之外，也盼與他國建立在發生緊急事態時，能互助的關係。

提到向菲律賓出口海上自衛隊阿武隈級（Abukuma-class）護衛艦時，小泉直言，「已經快成為首件案件…已經指示盡快推動此事，以邁向正式協議」。

關於無人機，小泉則認為，「作為海洋國家，必須打造無人載具的戰略」，並補充說道，「無人機的生態體系確實正在擴大」。

此外，小泉也表達日本自衛隊與美軍合作，強化嚇阻力與因應能力的立場。他也提到將推動雙方在網路與特種部隊等領域的合作。

至於日本與澳洲、菲律賓、韓國等國的合作，小泉評價，這有助於「補強日美同盟，且擴大合作網絡」。小泉主張，澳洲與日本「完全共享戰略基本之處與價值觀」。

此外，小泉也提到加深日澳韓在國防領域連結的構想，同時認為印尼、紐西蘭等國是日本應該加深關係的國家。

報導指出，印尼對海上自衛隊的中古潛艦有興趣；紐西蘭則已經跟日方開始協議，採購日本三菱重工業打造的「最上級」改良版護衛艦。