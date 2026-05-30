百年傳統動搖 德國擬廢8小時工時制改每週限48小時

德國擬改革「勞動時間法」，將現行每日工時上限改為以每週工時為主要計算標準，引發各界爭論。支持者認為此舉有助提升勞動市場彈性與經濟競爭力；反對者則警告，改制可能動搖德國百年來勞工保護制度的核心精神。

德國聯邦政府6月將提出「勞動時間法」改革草案，根據去年聯合內閣兩黨簽訂的執政協議，「勞動時間法」擬改採歐盟工時指令模式（Working TimeDirective），以每週工時上限48小時作為主要規範，而非嚴格限制每日工作時數。

根據現行德國「勞動時間法」，勞工原則上每日工作不得超過8小時，特殊情況可延長至10小時，但須在6個月或24週內平均回歸每日8小時標準。這項制度被視為德國勞工權益的重要基石，歷史可追溯至第一次世界大戰結束後推動的8小時工作日改革。

執政聯盟在協議中表示，改革是為了因應勞動市場與工作型態改變。梅爾茨（Friedrich Merz）政府認為，無論企業或勞工都希望擁有更大彈性，新的工時制度也有助兼顧家庭與工作需求，讓工時安排更符合季節性、輪班制及遠距工作的實際情況。

然而，改革草案尚未正式提出，已引發工會與勞工團體強烈反彈。

綜合德國媒體報導，德國工會聯盟（DGB）主席法希米（Yasmin Fahimi）日前在工會代表大會上表示，「我們不希望被帶回1918年以前的時代。」德國不應放棄8小時工作制這項勞工運動重要成果。

德國最大服務業工會Ver.di主席魏納卡（FrankWerneke）批評，新制形同給雇主一張空白支票，讓企業得以榨乾員工最後一滴勞力。若改採週工時制度，雇主理論上可要求員工連續工作13小時，已違反健康保護原則。

支持改革者則認為，8小時工作制是工業社會時代的產物，已難以適應現代服務業經濟與雙薪家庭需求。

據報導，德國經濟研究所（IW）所長胡特（MichaelHüther）接受德國公共廣播聯盟（ARD）訪問時說，今日德國已是以服務業為主的經濟體，家庭條件也完全不同，許多家庭是雙薪家庭，因此需要以不同方式安排工作時間、家庭生活與休閒時間之間的平衡。

德國雇主協會主席杜格勒（Rainer Dulger）也呼籲各界接受週工時制，認為德國在缺工、人口老化與經濟成長疲弱背景下，需要透過更具彈性的勞動制度提升國家競爭力。