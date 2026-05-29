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伊波拉肆虐民主剛果 世衛：當地首見患者康復
伊波拉（Ebola）病毒疫情正肆虐剛果民主共和國（簡稱民主剛果），世界衛生組織（WHO）今天宣布，當地首見一位確診患者康復出院。
法新社報導，世衛組織專家勒甘德（Anais Legand）告訴記者，民主剛果聲稱近日有一名患者痊癒出院，且已經返回社區。
勒甘德表示，這是當地伊波拉確診患者當中的「首起」康復案例，但她也強調，預計還有其他患者痊癒，只是尚未獲得實驗室檢測結果確認。
她更說道，這是在兩次檢測結果都呈現陰性之後離開醫療機構的首起案例。
勒甘德提到，從5月15日宣布疫情爆發以來，世衛組織已記錄到民主剛果有125起確診病例，其中17例死亡，以及超過900起疑似病例，其中223例喪命。
這次伊波拉疫情為邦迪布焦病毒株（Bundibugyo）引起，其致死率可高達50%，目前尚無針對該病毒株的疫苗或特定療法。
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