英國擬推「Netflix式看病月費制」！沒訂閱看不到醫生 引爆醫療階級化爭議

英國醫療制度最近出現巨大爭議。當地家庭醫師（General Practitioner, GP）團體正考慮推動類似「Netflix訂閱制」的看診模式，未來民眾可能必須每月額外付費，才能獲得更多醫療服務或更快看診，引發外界擔憂。

英國看診制度與台灣不同。民眾通常不能直接去大醫院掛專科，而是要先由家庭醫師初步診斷、開藥、轉診，幾乎所有醫療流程都要先經過GP診斷評估，相當於整個英國國民保健署（NHS）的第一線守門人。

然而現在，這套制度正面臨巨大壓力。據《每日郵報》（Daily Mail）報導，英國醫學協會（BMA）近期提出的新方案，希望在未來推出GP訂閱制服務。民眾固定支付月費後，可獲得現行NHS以外的額外醫療內容，概念有點像付費會員制度。

雖然具體金額尚未公布，但英媒指出，部分模式可能類似英國牙科制度，也就是基本服務由NHS負擔，但某些治療需自費，金額甚至高達319英鎊（約新台幣1.3萬元）。

支持改革的醫師表示，GP體系長年人力不足、工時過長，加上政府投資不足，已讓許多醫師瀕臨崩潰。英國醫學協會GP委員會主席布拉莫爾（Katie Bramall）坦言，許多醫師對NHS的「信心跌到史上最低」，甚至警告如果再不改善，英國恐怕會失去整個GP制度。

不過當地的反對聲浪非常強烈。NHS的核心精神，就是「讓醫療服務基於需求而非支付能力」。批評者認為，訂閱制等於讓「付得起的人得到更快、更好的醫療」，違背NHS的核心精神。英國衛生與社會照護部也公開反對，強調政府不支持任何讓GP私有化、會員化的方向，因為這恐怕會讓原本就存在的醫療不平等更加惡化。

事實上，近年英國醫療系統問題不斷，包括看診等待時間過長、急診壅塞、家庭醫師短缺等，早已引發大量民怨。如今連最核心的GP制度都可能走向「付費會員制」，也讓不少英國民眾擔心，未來可能沒錢就看不起醫師。