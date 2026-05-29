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「末日冰川」迎末日？科學家警告：今年恐迎關鍵崩解 海平面漸暴增

聯合新聞網／ 綜合報導
專家認為思韋茨冰川的東部冰棚可能在今年崩解。示意圖／ingimage
專家認為思韋茨冰川的東部冰棚可能在今年崩解。示意圖／ingimage

有「末日冰川」之稱的南極思韋茨冰川（Thwaites Glacier）近日再度傳出危急消息。科學家警告，支撐這座巨大冰川的重要冰棚，最快可能在今年內徹底瓦解。一旦失去支撐，未來恐導致整座冰川逐步崩潰，全球海平面最終可能上升高達65公分，對世界各地沿海城市造成巨大衝擊。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，思韋茨冰川位於西南極洲，面積幾乎與整個英國相當，長年被視為全球最危險冰川之一。目前最令科學家擔憂的，是位於冰川東側、負責「撐住」大量冰層的「東部冰棚」（Thwaites Eastern Ice Shelf，TEIS）。

這座冰棚厚度超過350公尺、面積約1500平方公里，相當於大倫敦地區大小。它的功能就像巨大支架，能減緩冰川滑入海洋的速度。但如今，暖化中的海水正不斷從下方侵蝕冰棚，導致結構快速變薄、變脆弱。

英國南極調查局（British Antarctic Survey）海洋地球物理學家拉特（Robert Larter）直言，這座冰棚「極有可能在今年內崩解」。衛星影像顯示，冰棚近年裂縫數量急速增加，而且裂痕已延伸至「接地線」（指冰棚與海床連接的位置），情況岌岌可危。科學家形容，整塊冰層如今就像正在被硬生生撕裂。

更驚人的是，研究發現冰棚移動速度在2020年至2026年間已暴增3倍，今年前5個月甚至又再加速。英國南極調查局甚至已經提前準備好新聞稿，等待冰棚正式瓦解時發布。

不少研究人員擔心，一旦這道天然屏障消失，整座思韋茨冰川可能會更快速滑入海中，進一步推升全球海平面。不過，也有部分專家認為，外界可能過度渲染危機。愛丁堡大學冰川專家戈德堡（Daniel Goldberg）表示，雖然他同意冰棚確實接近崩解，但根據模擬結果，即使冰棚完全消失，對整座冰川加速崩潰的影響，可能沒有部分研究推測得那麼劇烈。

儘管如此，多數科學家仍認為，思韋茨冰川最終崩潰幾乎已難以避免，差別只在於是數十年後，還是數百年後發生。

冰川 科學家 南極

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