前警察男扮女裝鎖定少男！稱「調內衣」伸狼爪 還偷拍性影片遭判刑

新加坡一名前警員靠著男扮女裝，專門在校園附近接近未成年少年。他假借「幫忙調整內衣」為由，誘騙對方到隱密地點，再趁機伸出狼爪。更誇張的是，他還透過社群媒體假扮女性，誘騙多名少年在視訊鏡頭前自慰，並偷偷錄影存檔。法院29日判處他3年有期徒刑及4下鞭刑。

根據當地媒體8 World報導，40歲的沙菲伊（Sharizal Shafi'ee）在犯案時本來是名員警，但在事件曝光後已遭革職。據法庭文件指出，2024年4月，沙菲伊穿著女裝、化女性妝容，前往一所中學後門尋找目標。他先搭訕一名14歲男學生，謊稱自己需要協助調整內衣，希望對方跟他離開，但少年拒絕。之後他又接近另一名18歲男子，同樣遭拒。

約10分鐘後，沙菲伊又盯上一名15歲少年。由於對方誤以為他真的是需要幫助的女性，因此答應協助。少年跟著沙菲伊前往學校附近樓梯間，沒想到就在幫忙整理衣物時，遭沙菲伊趁機猥褻。

受害少年當天立刻報警，警方則在同月底將被告逮捕。調查期間，警方在沙菲伊手機內發現大量偷拍淫穢影片。其中一段長達10多分鐘的影片，拍到一名15歲少年進行性行為的畫面。

沙菲伊坦承，他早在2023年就透過社群媒體假扮名為「Lisa」的女性接近受害者，再利用視訊通話誘騙對方自慰，同時假裝自己也在進行相同行為。實際上，他趁著受害者不注意，偷偷使用螢幕錄製功能全程偷拍，而受害者對此一無所知。警方之後又發現另外3段類似影片，受害者也是未成年少年。

檢方痛批，沙菲伊刻意喬裝、鎖定年幼受害者，並將人誘騙到偏僻地點，屬於嚴重性剝削行為，因此要求重判。辯護律師則主張，被告沒有散布影片、也非集團犯罪，加上認罪配合調查，希望減刑並免除鞭刑。然而最後法院判處3年有期徒刑及4下鞭刑，要沙菲伊為罪行付上代價。