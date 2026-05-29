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日本外國留學生首破40萬人創新高 提前達成2033年目標
日本文部科學省今天公布最新統計指出，2025學年度在日本就讀的外國留學生人數首度突破40萬，達到40萬8069人，創下歷史新高，也提前達成日本政府原訂於2033年才要完成的目標。
朝日新聞報導，文科省表示，根據日本學生支援機構（JASSO）截至今年5月的調查，外國留學生總數較前一學年度增加7萬1361人。
其中，大學等高等教育機構共有15萬6593人，較去年增加7692人；專門學校10萬6829人，增加3萬427人；日語教育機構14萬174人，增加3萬2933人；其他類別4473人。
文科省指出，近年來自尼泊爾與緬甸的留學生增幅尤其明顯，主要集中在專門學校及日語教育機構。
日本政府2023年提出目標，希望到2033年吸引40萬名外國留學生，其中大學等高等教育38萬人、高中2萬人。此次提前8年達標，顯示日本對海外學生的吸引力持續提升。
另一方面，日本學生赴海外留學的人數成長則相對停滯。
文科省同步公布，根據JASSO調查，2024學年度透過大學校際交流等方式進行中短期留學的日本學生約9萬1054人。另據聯合國教科文組織（UNESCO）2023年統計，日本赴海外攻讀學位等長期留學者為5萬139人。
相較日本政府訂下2033年前達到50萬名海外留學生（大學38萬人、高中12萬人）的目標，目前仍有一段差距。
此外，中短期留學目的地方面，赴美國與加拿大的人數減少，前往菲律賓、中國與泰國則增加。留學時間也出現變化，1個月以下短期課程增加。
文科省分析，這與近年日圓貶值以及生活成本上升，推高海外留學負擔有關。
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