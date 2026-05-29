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「大幅提高30倍」日本通過入境新法 上調申請居留規費上限

中央社／ 東京29日綜合外電報導
日本參議院今天表決通過入國管理法修正案，上調外國人申請居留的手續費上限，相關新規定預計在今年度實施。圖／路透社
日本參議院今天表決通過入國管理法修正案，上調外國人申請居留的手續費上限，相關新規定預計在今年度實施。圖／路透社

日本參議院今天表決通過入國管理法修正案，上調外國人申請居留的手續費上限，相關新規定預計在今年度實施。此外，這項法案也包含成立線上入境事前審查制度JESTA。

「每日新聞」報導，這是日本首相高市早苗政府收緊外國人政策的一環。日本政府計劃把增加的相關收入，當作擴充出入境管理制度與日文學習等計畫的財源，以實現「具有秩序的共生社會」。

日本參議院全體會議今天在執政黨，以及國民民主黨、參政黨等多黨的多數贊成之下，表決通過入國管理法修正案。

目前，外國人在實際窗口申請變更或更新居留資格的規費為6000日圓，申請永久居留權（日文為永住許可）為1萬日圓。1981年起，這幾項業務的規費上限一直維持在1萬日圓。

日本這次修法，把變更與更新居留資格，以及申請永久居留權的規費上限，分別上調到10萬日圓與30萬日圓。

日本當局之後將發布政令敲定調整後的金額。

報導預測，上述這些規費將大幅上漲，將根據居留時間的長短，設定約1萬到7萬日圓之間不等的級距，而申請永久居留權的費用可能會上調到20萬日圓左右。

不過，若「經濟困難或其他特殊理由」的情況，則能獲得減免資格。日本政府出於考量難民等人道理由，之後也會訂定配套措施以因應符合這些資格的申請者。

此外，入國管理法修正案也納入日本政府參考美國旅行授權電子系統（ESTA）創建的JESTA，盼加強防範非法滯留，以及使入境審查更順利，並計劃在2028年度實施這項新制。

而獲得免簽進入日本的旅客及觀光客，在新制生效後，得在啟程前於網路上輸入護照等資訊，以便日本出入國管理廳（簡稱入管廳，相當於出入境管理局）確認旅客先前是否有非法滯留的紀錄。

高市早苗 日本

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