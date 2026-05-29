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京都泉涌寺Colors展 台日藝術家對話生命符號力量

中央社／ 東京29日專電
以「色彩」為題的Colors特展27日起在日本京都泉涌寺登場，展覽集結台灣藝術家蔡爾平、長年在京都創作的台灣陶藝家張義明，以及旅居台灣的日本攝影藝術家岡本孝3人作品，透過陶藝、攝影與複合媒材等不同形式，共同詮釋人與自然之間的色彩語言。圖為岡本孝與作品合影。台灣國王十字藝術社提供／中央社
以「色彩」為題的Colors特展27日起在日本京都泉涌寺登場，展覽集結台灣藝術家蔡爾平、長年在京都創作的台灣陶藝家張義明，以及旅居台灣的日本攝影藝術家岡本孝3人作品，透過陶藝、攝影與複合媒材等不同形式，共同詮釋人與自然之間的色彩語言。圖為岡本孝與作品合影。台灣國王十字藝術社提供／中央社

以「色彩」為題的Colors特展27日起在日本京都泉涌寺登場，集結台灣藝術家蔡爾平、長年在京都創作的台灣陶藝家張義明，以及旅居台灣的日本攝影藝術家岡本孝3人作品，透過陶藝、攝影與複合媒材等不同形式，共同詮釋人與自然之間的色彩語言。

策展人陳欣婷表示，泉涌寺作為日本唯一皇家御寺，寺內保存大量從平安時代延續至近代的隔扇畫。這些作品原本即是建築空間的一部分，不只是平面繪畫。從當代策展角度來看，藝術家進入其中，不只是作品陳列，更是與歷史空間展開視覺語彙的對話，讓觀者在建築、作品與光影交織之間，感受跨越時空的藝術場域。

京都擁有近千年歷史的京燒與清水燒文化，長居京都近20年的張義明則在當地發展出獨具特色的「彩虹燒」。他曾獲得京都京展市長獎，作品融合自然現象與陶藝材質，使每件作品在光影流動間展現獨一無二的色彩與時間痕跡。

旅居紐約40年的蔡爾平則帶來近30件結合陶瓷與金工的「彩鑲瓷」蝴蝶作品。他以細膩色彩詮釋自然生命律動，作品曾獲美國白宮肯定，並被多家博物館典藏。此次以蝴蝶為主題與京都陶藝交流，也將象徵祝福的「福迭」意象帶入古寺空間。

日本攝影藝術家岡本孝因喜愛導演侯孝賢作品而移居台灣，長期拍攝台北龍山寺與花蓮日出，這次帶來近30件花蓮日出作品，以「光之敘事」為主題，透過詩意而親近的鏡頭語言，引領觀者凝視色彩與時間的流轉。

這次展覽由泉涌寺與台灣國王十字藝術社共同主辦，並由擁有13年倫敦策展經驗的陳欣婷規劃。以Colors為核心論述，將色彩視為一種可被閱讀與記憶的生命符號，透過藝術家不同的生命經驗與媒材表現，連結自然、時間與當代生活，展期27日至6月9日。

主辦單位表示，期待觀者走入泉涌寺靜謐的光影之中，透過3位藝術家或濃或淡、或明或暗的創作表現，重新感受色彩作為生命符號的力量，也藉此觀看世界、重新理解自己。

以「色彩」為題的Colors特展27日起在日本京都泉涌寺登場，展覽集結台灣藝術家蔡爾平、長年在京都創作的台灣陶藝家張義明，以及旅居台灣的日本攝影藝術家岡本孝3人作品。圖為蔡爾平「彩鑲瓷」作品。台灣國王十字藝術社提供／中央社
以「色彩」為題的Colors特展27日起在日本京都泉涌寺登場，展覽集結台灣藝術家蔡爾平、長年在京都創作的台灣陶藝家張義明，以及旅居台灣的日本攝影藝術家岡本孝3人作品。圖為蔡爾平「彩鑲瓷」作品。台灣國王十字藝術社提供／中央社

以「色彩」為題的Colors特展27日起在日本京都泉涌寺登場，展覽集結台灣藝術家蔡爾平、長年在京都創作的台灣陶藝家張義明，以及旅居台灣的日本攝影藝術家岡本孝3人作品。圖為張義明發展出獨具特色的「彩虹燒」。台灣國王十字藝術社提供／中央社 中央通訊社
以「色彩」為題的Colors特展27日起在日本京都泉涌寺登場，展覽集結台灣藝術家蔡爾平、長年在京都創作的台灣陶藝家張義明，以及旅居台灣的日本攝影藝術家岡本孝3人作品。圖為張義明發展出獨具特色的「彩虹燒」。台灣國王十字藝術社提供／中央社 中央通訊社

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