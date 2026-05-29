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淪跨國犯罪溫床？陸公民涉詐騙案頻傳 大馬資深媒體人籲取消免簽

中央社／ 吉隆坡29日專電
圖為馬六甲雞場街夜市。圖／新華社
圖為馬六甲雞場街夜市。圖／新華社

馬來西亞對中國實施免簽政策後，中國公民涉及詐騙等犯罪頻傳，引發社會關注。馬來西亞資深媒體人卡迪耶欣透過社群媒體強調，由於過度追逐中國遊客帶來的效益，國家淪為跨國犯罪溫床，政府應取消免簽、恢復對中國公民簽證措施。

卡迪耶欣（A. Kadir Jasin）是馬來西亞資深媒體人，曾獲頒「國家新聞界傑出人物」榮銜。他日前在社群媒體平台臉書（Facebook）發文，並提出相關數據與案例佐證，指大量中國籍犯罪集團在馬來西亞從事詐騙及暴力犯罪活動。

馬來西亞於2023年12月對中國實施免簽政策。根據卡迪耶欣引述資料，中國籍犯罪集團在大馬的犯罪態樣，主要涉及跨國詐騙，以及暴力犯罪與入屋行竊兩大類型。這些犯罪集團經常在地理位置優越的地段租用豪華住宅或高級公寓，作為詐騙中心及犯罪據點。

他以2025年的移民違規案件為例指出，在345萬名中國籍入境旅客中，共有817人遭逮捕，其中418人因濫用簽證從事工作或經商活動被查辦。

在跨國詐騙案件方面，卡迪耶欣表示，包括馬來西亞反貪污委員會（SPRM）及警方在內的執法機關，近年持續打擊跨國詐騙集團。例如警方在東馬沙巴的一次執法行動中，共逮捕80名嫌犯，其中78人為中國公民。

此外，反貪會今年3月查獲一起跨國詐騙集團，並逮捕16名中國籍主謀，他們涉嫌在馬來西亞指揮及操控跨國詐騙。

近年來，警方多次破獲以中國公民為主的跨國詐騙集團，嫌犯經常租用高級公寓、豪宅或獨立洋房作為詐騙中心，透過網路、通訊軟體向海外受害人進行投資、求職、電信與愛情詐騙。

有房地產仲介業者表示，部分中國籍租客利用免簽之便到大馬短期租屋，租屋業者也對租客背景審查趨於謹慎，除要求提供更完整的身分證明文件，也會特別留意是否涉及非法活動。

根據馬來西亞法律，詐騙行為涉嫌觸犯刑法第420條（詐欺罪）或第120B條（刑事共謀罪），若罪名成立，可判處1年至10年有期徒刑、鞭刑或罰金。

馬來西亞 簽證 詐騙集團

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