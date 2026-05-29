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陸客赴南韓旅遊人數增 李在明籲地方：保持態度友好、不得宰客

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
南韓總統李在明。圖／歐新社
南韓總統李在明。圖／歐新社

今年大陸遊客赴韓旅遊人數明顯增加。韓國總統李在明近日在會議中談及釜山旅遊業時表示，大陸遊客數量龐大，提醒地方官員應杜絕宰客等現象，並對遊客保持友好態度。

據每日經濟新聞29日報導，李在明指出，旅遊業最大的障礙，是對遊客缺乏友好態度、宰客，尤其是種族歧視等問題。他並以韓國江原道為例表示，原本生意興隆的地方，因欺宰外國遊客被發布到網路上，當地市場很快受到衝擊，恢復元氣需要很長時間。

報導指，今年以來，大陸遊客赴韓人數明顯上升。據韓國文化體育觀光部和韓國觀光公社統計，今年第1季，訪韓陸客累計超過142萬人次，占同期韓國入境外國遊客總量約3成，大陸穩居赴韓旅遊客源國首位。五一連假期間，5月1日至5日，入境韓國的大陸遊客超過10.8萬人次，較去年同期增長近30%。

報導稱，研究機構預計，2026年赴韓陸客將超過700萬人次，年增約15%。分析認為，這一變化並非單一因素造成，而是中日外交摩擦、韓國放寬針對中國大陸旅遊團的簽證政策，以及旅客對旅遊目的地安全形勢評估等多重因素疊加的結果。

相較之下，日本政府觀光局20日公布數據顯示，4月大陸訪日遊客數量年減56.8%，連續第5個月下降；今年前4個月，大陸訪日遊客數量年減55.1%。日本零售、住宿、餐飲等多個產業也受到影響。

報導指，日本多家企業近期公布的財報顯示，因大陸遊客減少，免稅銷售承壓。2025財年，也就是2025年4月至2026年3月，福岡市3家百貨店整體免稅銷售年減20%，其中博多大丸百貨免稅銷售下降39%，並因此陷入虧損。

李在明 南韓 陸客 觀光 釜山

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