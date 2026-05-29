戰火中傳遞真相記錄現場 加薩攝影師獲世界新聞出版協會金筆獎

世界新聞出版協會（WAN-IFRA）今日宣布，象徵全球新聞自由最高榮譽的「2026年自由金筆獎」（2026 WAN-IFRA Golden Pen of Freedom），將頒發給「在加薩工作的專業平面與影音攝影師」（Professional Photographers and Videographers Working in Gaza）。旨在表彰這群無畏戰火、堅守崗位的新聞工作者，在過去兩年半以來，於極度危險與絕望的環境中，持續以鏡頭向全球傳遞真相的無私奉獻與巨大犧牲。

戰火下的見證者：身兼紀錄者與受害者

從2023年10月7日加薩衝突爆發以來，這群在加薩走廊（Gaza Strip）前線工作的當地新聞工作者，以無與倫比的勇氣，記錄下無數的死亡、毀滅以及深刻的人類苦難。評審團在得獎理由中沉痛指出，這些記者不僅是這場戰爭的「慢性紀錄者」，他們本身更是這場持續肆虐衝突中的「受害者」。

該獎項同時也向在工作中受傷或殉職的新聞工作者致敬。在外國媒體難以進入加薩的情況下，報導戰爭的重責大任幾乎完全落在巴勒斯坦當地的記者身上，這是一項多數記者「無法離開」的任務，他們被迫在失去家園、親人，甚至缺乏基本生存物資的絕境中繼續工作。

許多新聞工作者只是單純履行職責，卻遭蓄意針對，甚至不幸殉職。據統計，加薩衝突爆發至今，已有超過260名記者殉職，其中絕大多數是在加薩走廊遇害；保護記者委員會（CPJ）調查發現，至少有64名記者成為以色列軍方蓄意攻擊的目標，已構成國際法中的戰爭罪，但截至目前，官方調查尚未為罹難者家屬和同事伸張正義。

成為「世界的眼睛」：填補國際媒體的缺席

「沒有任何東西能取代勇敢、獨立的報導；也沒有任何人能替代那些日復一日、冒著極其慘痛的代價將畫面傳遞出去的記者」 。將代表頒發此獎項的加拿大環球郵報總編輯、WAN-IFRA世界編輯論壇主席David Walmsley指出， 加薩的攝影與影音記者們讓全世界看見了真相，「否則這些故事早就被掩蓋和封鎖了」。

這些記者所拍攝的照片與影片，不僅構成了加薩地區的「集體記憶」，更在世界目睹這場人道浩劫不斷擴大時，成為了「世界的眼睛」。若沒有他們的堅守，外界將難以窺探這座被封鎖城市內部的真實慘況。

WAN-IFRA 強調，他們的影像紀錄，不僅是今日的新聞，更將永遠作為歷史上最不容忽視的「視覺證詞」（Visual Testimony），因為有這些記者在絕境中展現的犧牲精神和專業素養，世界才能對這場戰爭有更深度和廣泛的理解。透過自由金筆獎，全球新聞界向這群在黑暗中點亮真相之光的加薩攝影師，致上最深切的敬意與聲援。

該獎項預計在6月1日至3日，於法國馬賽舉行的世界新聞年會（World News Media Congress）中正式頒發，將由法新社、美聯社和路透社三大國際通訊社代表領獎。同時，WAN-IFRA也將在年會上舉辦獨家展覽，展出這些獲獎攝影師的作品，並將特別放映得獎記錄片《加薩之內》 （Inside Gaza）。該紀錄片由法國導演Hélène Lam Trong執導，記錄了法新社巴勒斯坦記者團隊在加薩的工作歷程及挑戰。

自1961年設立以來，「自由金筆獎」為世界新聞出版協會（WAN-IFRA）每年頒發的年度獎項，旨在表彰對捍衛或促進新聞自由有傑出貢獻的個人、團體或機構，該獎項象徵著全球新聞界對不畏強權、堅守真相的新聞工作者的最高肯定。WAN-IFRA也長期支持巴勒斯坦新聞工作者，與巴勒斯坦記者協會（PJS）合作「SIRI Gaza」計畫，自2024年以來已支持60名自由職業女性記者，促進戰爭報導中的性別敏感度和包容性。