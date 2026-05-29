貝佐斯藍源火箭測試爆炸 亞馬遜衛星發射計畫嚴重受挫

貝佐斯旗下太空公司藍源（Blue Origin）再度受挫，「新葛倫」（New Glenn）火箭原定幾天後為亞馬遜（Amazon）發射衛星，卻在周四測試中爆炸。

藍源發布新聞稿說：「在今天的熱火測試（hotfire）中發生異常。」這項飛行前測試流程包括將火箭加滿燃料，並點火測試系統。

藍源表示，所有人員均已安全撤離，目前正在調查事故原因。

英國金融時報引述多位藍源員工報導，現場初步評估，藍源唯一一座發射台受到嚴重破壞，其他設備也遭到波及，包括一座避雷塔，以及用來在發射前將火箭吊起至定位的運輸起豎車。

知情人士說，這次事故勢必嚴重打擊藍源今年的發射計畫。

貝佐斯在 X 發文說：「今天是難熬的一天，但我們會重建一切需要重建的部分，並重返太空。這一切都是值得的。」馬斯克也在 X 發文說：「非常不幸，火箭難度極高。」

「新葛倫」火箭原定周一要為亞馬遜的LEO網路衛星送上48顆低軌道衛星。佛羅里達州發射台的影片顯示，這具火箭在周四晚間爆炸化成一團火球。

藍源一直試圖提高發射頻率，原計劃今年要用「新葛倫」火箭 執行 12 次飛行任務。藍源和馬斯克的SpaceX雖都成功發射並回收火箭推進器（即用來將火箭送離地面的部分），但也接連發生多次事故。

藍源一向採取較審慎的發射策略，但仍免不了延誤和多次失敗。

今年 4 月，藍源 98 公尺高的重型運載火箭在執行第三次發射任務時，發生「推力異常」，導致預定部署給客戶 AST SpaceMobile 的衛星，因進入軌道高度過低而無法維持運作，最終報銷。

藍源握有多項政府合約，本周更獲美國航太總署（NASA）給予價值 4.68 億美元的合約，用於建造兩具無人登陸器，以支援建設月球基地的計畫，這是美國2028年底前重返月球更遠大目標的一環。