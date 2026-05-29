快訊

快看身邊！全台「仍在協尋中」寵物還有牠們 最高賞金10萬、特徵一次看

台南玉井40.2度極端高溫！ 1圖看南台灣大範圍紫爆

拒學、做噩夢恐是受虐求救訊號 3關鍵問法讓孩子說真話

聽新聞
0:00 / 0:00

貝佐斯藍源火箭測試爆炸 亞馬遜衛星發射計畫嚴重受挫

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
藍源「新葛倫」（New Glenn）火箭周四在佛州卡納維爾角（Cape Canaveral）點火測試時發生爆炸。美聯社
藍源「新葛倫」（New Glenn）火箭周四在佛州卡納維爾角（Cape Canaveral）點火測試時發生爆炸。美聯社

貝佐斯旗下太空公司藍源（Blue Origin）再度受挫，「新葛倫」（New Glenn）火箭原定幾天後為亞馬遜Amazon）發射衛星，卻在周四測試中爆炸。

藍源發布新聞稿說：「在今天的熱火測試（hotfire）中發生異常。」這項飛行前測試流程包括將火箭加滿燃料，並點火測試系統。

藍源表示，所有人員均已安全撤離，目前正在調查事故原因。

英國金融時報引述多位藍源員工報導，現場初步評估，藍源唯一一座發射台受到嚴重破壞，其他設備也遭到波及，包括一座避雷塔，以及用來在發射前將火箭吊起至定位的運輸起豎車。

知情人士說，這次事故勢必嚴重打擊藍源今年的發射計畫。

貝佐斯在 X 發文說：「今天是難熬的一天，但我們會重建一切需要重建的部分，並重返太空。這一切都是值得的。」馬斯克也在 X 發文說：「非常不幸，火箭難度極高。」

「新葛倫」火箭原定周一要為亞馬遜的LEO網路衛星送上48顆低軌道衛星。佛羅里達州發射台的影片顯示，這具火箭在周四晚間爆炸化成一團火球。

藍源一直試圖提高發射頻率，原計劃今年要用「新葛倫」火箭 執行 12 次飛行任務。藍源和馬斯克的SpaceX雖都成功發射並回收火箭推進器（即用來將火箭送離地面的部分），但也接連發生多次事故。

藍源一向採取較審慎的發射策略，但仍免不了延誤和多次失敗。

今年 4 月，藍源 98 公尺高的重型運載火箭在執行第三次發射任務時，發生「推力異常」，導致預定部署給客戶 AST SpaceMobile 的衛星，因進入軌道高度過低而無法維持運作，最終報銷。

藍源握有多項政府合約，本周更獲美國航太總署（NASA）給予價值 4.68 億美元的合約，用於建造兩具無人登陸器，以支援建設月球基地的計畫，這是美國2028年底前重返月球更遠大目標的一環。

貝佐斯 亞馬遜 Amazon 太空 火箭 藍源公司

延伸閱讀

藍源火箭測試爆炸 佛州發射台火光衝天

北科大立方衛星「山雀PARUS-6U1」升空 將展開在軌驗證

聯合報黑白集／火箭當飛彈還沒玩夠？

NASA推永久月球基地 6年內完成硬體部署

相關新聞

貝佐斯藍源火箭測試爆炸 亞馬遜衛星發射計畫嚴重受挫

貝佐斯旗下太空公司藍源（Blue Origin）再度受挫，「新葛倫」（New Glenn）火箭原定幾天後為亞馬遜（Amazon）發射衛星，卻在周四測試中爆炸。

日本Lawson進軍迷你超市！大增生鮮品項 搶攻高齡單身商機

據日媒「讀賣新聞」報導，日本零售龍頭Lawson於5月28日在東京都小平市開設了新型態迷你超市「L mini mart」一號店。隨民眾生活型態的改變，這類型的迷你超市在都市內需求大增，也讓各大零售業者紛紛投入這場新戰局。

華裔教授打造行動無死角機器人 有20條腿、20隻眼睛

中國的人型、動物型機器人，其仿真程度令人驚豔，然而杜克大學知名華裔教授陳伯遠(Boyuan Chen)則另有思路，研發出一款有20條「腿」及20隻「眼睛」的機器人，能夠面向四面八方，往任何方向移動。

虐殺南韓大學生 6名中國電詐分子遭柬埔寨判終身監禁

綜合美聯社、路透等媒體報導，柬埔寨貢布省法院27日裁定，六名中國籍男子殺害南韓大學生的犯罪事實成立，被判無期徒刑。此案曾一度引發國際關注，並進一步推動區域性打擊跨國電信詐騙的行動。

戰火中傳遞真相記錄現場 加薩攝影師獲世界新聞出版協會金筆獎

世界新聞出版協會（WAN-IFRA）今日宣布，象徵全球新聞自由最高榮譽的「2026年自由金筆獎」（2026 WAN-IFRA Golden Pen of Freedom），將頒發給「在加薩工作的專業平面與影音攝影師」（Professional Photographers and Videographers Working in Gaza）。旨在表彰這群無畏戰火、堅守崗位的新聞工作者，在過去兩年半以來，於極度危險與絕望的環境中，持續以鏡頭向全球傳遞真相的無私奉獻與巨大犧牲。

奧地利男子策劃泰勒絲演唱會恐攻 遭判15年徒刑

承認計劃在美國流行樂天后泰勒絲2024年演唱會發動恐怖攻擊的1名21歲男子，今天遭奧地利法院判處15年有期徒刑。法院認定...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。