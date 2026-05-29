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虐殺南韓大學生 6名中國電詐分子遭柬埔寨判終身監禁

世界日報／ 中國新聞組╱北京29日電
「柬中時報」公開其中三名中國籍被告。（取材自柬中時報）
「柬中時報」公開其中三名中國籍被告。（取材自柬中時報）

綜合美聯社、路透等媒體報導，柬埔寨貢布省法院27日裁定，六名中國籍男子殺害南韓大學生的犯罪事實成立，被判無期徒刑。此案曾一度引發國際關注，並進一步推動區域性打擊跨國電信詐騙的行動。

法院經審理認為，檢方提交的證據、事實和法律依據充分，足以證明六名年齡介於30歲至54歲之間的中國籍被告共同參與了實施酷刑、殘忍虐待及謀殺等犯罪行為，最終導致22歲南韓男性朴某死亡，六人全被判處終身監禁。

韓國今日亞洲報導，受害者朴某是忠清南道一所大學的學生，去年7月告知家人「要去參加展覽會」，出境前往柬埔寨，此後失去聯繫。根據柬埔寨警方此前公布的調查結果，朴某因輕信柬埔寨高薪工作機會而前往當地，2025年7月17日抵達後被犯罪團夥控制，並被迫捲入電信詐騙活動。

在這不到一個月後，柬埔寨警方在貢布省卜哥市攔截一輛可疑車輛時，在車內發現一具男性遺體。經確認，死者正是此前失蹤多日的朴某。隨後，警方展開大規模調查，並陸續逮捕多名中國籍嫌犯。屍檢結果顯示，朴某生前曾遭受嚴重酷刑虐待，遺體多處留有瘀傷和明顯傷痕。

按照嫌犯供述，警方隨後突擊搜查卜哥山上一棟別墅，發現該地點不僅是一個電信網絡詐騙窩點，也是受害人遭非法拘禁和虐待的場所。

據報導，案件曝光後在南韓引發巨大震動。南韓政府去年10月對柬埔寨部分地區發布旅行禁令，實施相關制裁措施，並向柬埔寨派遣外交部與警察廳聯合工作組，打擊當地大型詐騙園區。

聯合國估計，數十萬人曾在這些詐騙園區工作。這些園區被指涉嫌非法拘禁、人口販運、強迫勞動及跨國金融詐騙。美國政府曾發布報告稱，僅2024年，東南亞詐騙中心就給美國民眾造成高達100億美元的損失。

面對國際壓力，柬埔寨開始加強打擊力度。自2025年1月至今年5月，柬埔寨當局已驅逐來自33個國家的1萬8864人，並對1458人提起訴訟。

南韓 柬埔寨 中國 殺人 詐騙

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