誰敢買用過的尿布？日本大廠挑戰全球首創 回收清洗後竟比天然紙漿更白

據日媒「朝日新聞」報導，因日本社會少子高齡化，尿布使用量和垃圾量激增，加上原料紙漿全仰賴進口，日用品大廠嬌聯嘗試挑戰全球首創的尿布循環再生計畫。此構想當初飽受社內冷言冷語，被質疑「誰會買別人用過的尿布？」但在社長力挺下展開。初期推動時，也因居民抗拒將寫有名字的尿布袋暴露在公開收集點而面臨阻力，直到地方加裝專用回收箱才順利克服。

研發的關鍵在於精密的「清洗」技術。團隊初期直接用普通洗衣機清洗，結果高分子材質膨脹讓機器塞滿果凍狀膠體。歷經無數次失敗與嘗試，團隊引進淨水常用的「臭氧」技術。透過臭氧深層除菌去味，原本沾滿排泄物、呈茶褐色的髒污紙漿，神奇蛻變為完全無菌、毫無異味且比天然紙漿更潔白的無色無味再生紙漿，觸感同樣柔軟細緻。

這款再生尿布已通過國家標準認證，外觀、觸感與氣味與一般尿布毫無二致。其最大特點在於極高的環保效益，若回收百人份尿布一年，可比直接焚化減少五成的碳排放、省下23輛垃圾車的垃圾量與100棵樹木。目前嬰幼兒與成人款式已在九州、關東與關西的永旺超市及網購平台上架販售。

儘管因製程繁複售價略高，仍吸引許多重視永續的消費者主動購買。該廠預計在2035年前將回收合作城市增加到20個。團隊強調，這項研發主要希望讓大眾在享受便利之餘，能知道到生活中有「不需用完即丟」的新選擇。