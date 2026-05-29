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奧地利男子策劃泰勒絲演唱會恐攻 遭判15年徒刑

中央社／ 維也納新城28日綜合外電報導
奧地利籍嫌犯柏蘭．A.（Beran A.）在美國流行樂天后泰勒絲2024年演唱會發動恐怖攻擊。美聯社資料照
奧地利籍嫌犯柏蘭．A.（Beran A.）在美國流行樂天后泰勒絲2024年演唱會發動恐怖攻擊。美聯社資料照

承認計劃在美國流行樂天后泰勒絲2024年演唱會發動恐怖攻擊的1名21歲男子，今天遭奧地利法院判處15年有期徒刑。法院認定他犯下多項罪行，主要涉及恐怖主義相關指控。

泰勒絲（Taylor Swift）的「時代」（Eras）巡迴演唱會原定2024年夏天在奧地利首都維也納舉行3場演出，此後因當局警告有密謀攻擊而被迫取消。

身分公布為柏蘭．A.（Beran A.）的奧地利籍嫌犯在2024年8月7日，也就是演唱會原定舉行日期的前1天被捕。

柏蘭．A.被控策劃攻擊及組織伊斯蘭國（IS）活動小組。他對殺人未遂共犯以外的所有罪名全數認罪。

在陪審團退庭商議前，他表示：「我只想說，我很抱歉」。之後8人陪審團裁定，他面臨的15項指控中有13項罪名成立，其餘2項為次要指控，如宣傳IS理念等。

法院認定，柏蘭．A.曾試圖非法購買機關槍與手榴彈等武器未遂，並依據伊斯蘭國影片「在你媽媽的廚房製造炸彈」的指示，製造少量稱為「三過氧化三丙酮」（Triacetone triperoxide，TATP）的炸藥。

他另被控與2名同學密謀，計劃於2024年稍早分別在不同的中東城市發動「孤狼」攻擊。他與共犯亞達．K.（Arda K.）坦言曾分別前往杜拜與伊斯坦堡準備犯案，但最後並未付諸行動。

案件於上月開審時，柏蘭．A.當庭供稱，2024年3月他在杜拜四處遊蕩尋找攻擊目標，後因恐慌症發作而作罷。返回維也納後，他決定「做得更徹底」，於是選擇鎖定演唱會為其攻擊目標。

亞達．K.的所有罪名也遭判成立，他被判處12年有期徒刑。兩人的律師皆表示目前尚未決定是否上訴。

至於第3名男性嫌犯，他因涉嫌在麥加（Mecca）大清真寺（Grand Mosque）刺傷1名安全人員而遭沙烏地阿拉伯拘押，至今仍在獄中。

泰勒絲 奧地利 維也納

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