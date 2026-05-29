日本Lawson進軍迷你超市！大增生鮮品項 搶攻高齡單身商機

據日媒「讀賣新聞」報導，日本Lawson於5月28日在東京都小平市開設了新型態迷你超市「L mini mart」一號店。隨民眾生活型態的改變，這類型的迷你超市在都市內需求大增，也讓各大零售業者紛紛投入這場新戰局。

各家大廠之所以極為看好迷你超市（mini mart），主因在於這種店型非常適合深入都市中的住宅密集區。且社會高齡化、雙薪家庭以及單身人口增加，現代消費者的採買習慣逐漸轉變為「在住家附近，只購買當天需要的分量」。瑞穗綜合研究所經濟研究員井上淳指出，相較於傳統大賣場，消費者現在更喜歡「在生活圈周邊就能買齊豐富食品的方便性」，這正是迷你超市在都市社區中大受歡迎的原因。

Lawson這次推出的新店型，主要希望「以低價搶攻節約客群」。一號店由原有的「Lawson Store 100」改裝而成，經營策略上大幅縮減了日用品，把空間留給食品，蔬菜、肉類等生鮮食品以及乳製品的品項比過去激增了五成。在物價持續上漲的背景下，為了提供更平價的商品，新店舖不提供代收代付等服務，且營業時間限制在早上7點至晚間11點前，打破傳統超商24小時營業的模式以壓低人事成本，將利潤回饋在價格上。

面對未來，Lawson計畫將一號店作為概念實驗店，藉此觀察消費者的購買趨勢並滾動式調整營運方針，並預計在今年度內，以首都圈為中心增設至6家分店。