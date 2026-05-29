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日本爆「外交節稅」醜聞！名譽領事收錢幫逃稅 20家企業慘遭追稅

聯合新聞網／ 綜合報導
駐仙台柬埔寨名譽領事田井進，近期驚爆涉入大規模逃漏稅醜聞。示意圖/Ingimage。
駐仙台柬埔寨名譽領事田井進，近期驚爆涉入大規模逃漏稅醜聞。示意圖/Ingimage。

據「讀賣新聞」報導，駐仙台柬埔寨名譽領事田井進，近期驚爆涉入大規模逃漏稅醜聞，遭國稅當局指控協助約20家中小企業隱匿所得。這些企業透過向名譽領事館支付虛構名目的「調查委託費」，讓帳面上的支出合法化。

該逃漏稅案的手法細膩，企業將款項匯入名譽領事館帳戶後，田井氏便將資金轉移至個人或助理帳戶，扣除約10%的手續費後，將剩餘現金再還給企業。在此過程中，田井氏及其助理因未申報這些手續費，被國稅局查出隱匿了約3.7億（約台幣7千3百萬元）與5,000萬日圓（約台幣986萬元）的驚人稅額。

「名譽領事」是根據《維也納條約》所設立的領事機構人員，通常由與該國關係深厚的當地民間人士擔任，負責保護國民與處理領事館館區內的文化交流，並非正式外交官。不過，名譽領事並未享有外交豁免權，個人所得同樣需依法納稅。田井氏卻長期向有意赴柬埔寨發展的企業主吹噓，稱因名譽領事館受國際條約保護，國稅局無權介入查稅，甚至出示錯誤的條約解釋文件並蓋上印信，試圖取信於多個業主。

這些被誘騙的企業主，最後因輕信所謂的「外交節稅手法」，也付出慘重代價，不僅都被國稅局追討鉅額稅款，名譽領事本人也同樣面臨稅務機關的嚴厲懲罰與追繳。面對醜聞，柬埔寨駐日大使館表示這是田井氏的個人問題，不予置評，而田井氏本人對於媒體的查證，也未做出任何回應。

國稅局 柬埔寨 日本 逃漏稅

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