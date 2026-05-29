住民裸身用餐、獨留浴室1小時身亡 日身障機構涉虐待挨罰

據日媒「高知電視台」報導，位於日本高知縣四萬十市的身心障礙者照護機構「Residence若藤」，於今年1月發生一起死亡事故。高知縣政府調查後認定該機構涉及虐待，並於5月27日對經營者「社會福祉法人一條協會」祭出行政處分。

事故發生於今年1月9日晚間7時左右，一名男性A先生被發現倒臥於機構內2樓的淋浴間，當時已無呼吸心跳，送醫後宣告不治。調查顯示，事發前有職員讓A先生在全身赤裸的狀態下進食，隨後便將其獨自留在淋浴間長達約1小時，因疏於照護與看管而釀成憾事。針對為何讓住民裸身進食及獨自留置等細節，一條協會在記者會上以涉及住民個人隱私、障礙特質及家屬心情為由，拒絕公開說明具體原因。

針對此次行政處分，高知縣政府認定該機構違反了《身心障礙者綜合支援法》中關於「尊重人格」的義務。經調查，該案被視為職員個人的判斷所致，並非機構組織性或常態性的虐待行為。此外，機構在事發後並未隱匿案情，第一時間即向相關單位通報並配合調查，且過往五年內無相關行政處分紀錄。

為此，高知縣政府對「社會福祉法人一條協會」做出處分，自2026年6月1日起至8月31日止，停止該機構招收新進利用者三個月。一條協會理事長東高希在記者會上公開致歉，表示對未能提供安全的服務深感遺憾。目前機構已成立專案委員會進行事故調查，並承諾將落實改善建議，全力避免悲劇再次發生。