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世衛秘書長抵民主剛果監督抗疫 稱伊波拉疫情止得住

中央社／ 金夏沙28日綜合外電報導

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞為監督伊波拉病毒（Ebola）抗疫行動，今天抵達非洲中部國家剛果民主共和國，他表示，該國的疫情是可以止得住的。

法新社報導，譚德塞（Tedros AdhanomGhebreyesus）乘坐的飛機今晚抵達民主剛果首都金夏沙。他預計明天前往該國東北部的伊圖里省（Ituri），也就是本次疫情的重災區。

譚德塞稱這場疫情「可以止得住」，並強調世衛不支持以旅行禁令對抗疫情，因為「幫助不大」。

他稍早另表示，「我們會一起克服這次疫情」，並承諾將竭盡所能協助。

根據世衛最新數據，自本月15日民主剛果宣布爆發疫情以來，截至24日，世衛在該國已記錄到超過1000起確診及疑似病例，其中包括10起確定及223起疑似染疫死亡案例。

疫情 譚德塞 WHO

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