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墨西哥觀光勝地驚傳「連環殺人犯」？11天內3名女性陳屍 當局急否認有關聯

聯合新聞網／ 綜合報導

墨西哥知名海濱觀光城市巴亞爾塔港（Puerto Vallarta）近日接連發生女性命案。短短11天內已有3名女子被發現陳屍街頭或郊區，而且死者年齡、外型特徵相似，引發當地民眾恐慌，懷疑是否出現連環殺人犯。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，3名死者年齡都約30歲上下，且身上都有刺青。第一名女子於5月10日被發現陳屍在知名景點蘭喬埃爾皮魯利（Rancho El Piruli）；第二名女子在5天後，被人發現倒臥於米斯馬洛亞（Mismaloya）附近公路旁，而第三具遺體則於5月21日在帕克拉斯帕爾馬斯（Parque Las Palmas）社區一條泥土路上被發現。

警方指出，第二名女子被發現時僅穿黑色上衣、黑色緊身短褲與一隻球鞋，左眉附近還有瘀傷。警方目前正在調查她是否曾遭攻擊，或只是被棄屍至現場。第三名死者身上有多處刺青，包括骷髏頭、有角女性圖案以及名字文字，遺體也出現明顯暴力痕跡。

由於3起案件發生時間接近、受害者特徵類似，加上巴亞爾塔港本身是熱門旅遊城市，因此消息迅速在社群媒體發酵。不少民眾擔心，當地可能出現專門鎖定年輕女性的連環殺人犯。

然而檢方表示，目前所有案件仍在個別調查中，尚未確認彼此之間存在關聯，但強調「所有調查方向都正在全面追查」。

這幾起命案發生的時間格外敏感，因為墨西哥哈利斯科州（Jalisco）即將舉辦世界盃足球賽部分賽事，屆時將吸引各國遊客到場觀賽。另一方面，美國國務院目前仍對哈利斯科州發布三級旅遊警示，提醒民眾重新考慮前往，原因包括犯罪、綁架與販毒集團暴力風險。

墨西哥 殺人案

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