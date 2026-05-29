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台灣夜晚悶熱適合裸睡？ 睡眠專家警告：反可能讓你更黏、更難睡
台灣夏天一到，常常氣溫高到像在「做桑拿」，不少人睡前第一件事，就是直接把衣服全脫光，希望能涼快一點。不過睡眠專家提醒，「裸睡未必比較涼」，甚至可能讓人在半夜熱醒、全身更黏更不舒服。
隨著近期高溫與濕氣持續飆升，許多台灣民眾晚上即使開冷氣，還是常出現翻來覆去、睡不著的情況。而不少人認為裸睡可以幫助散熱，但專家表示，實際效果可能與想像完全相反。
據《太陽報》（The Sun）報導，睡眠專家波斯托克（Sophie Bostock）指出，人體睡覺時本來就會流汗，而汗水是否能順利蒸發，才是降溫關鍵。如果完全沒穿衣服，汗水反而容易直接累積在皮膚與床單上，讓床鋪變得悶熱潮濕，使人感覺更濕黏。
她解釋，真正有助散熱的，其實是能吸濕排汗的輕薄衣物，例如棉質睡衣。這類材質可以幫助把汗水從皮膚表面帶走，比完全裸體更有助於身體降溫。波斯托克表示，人體進入睡眠時，需要核心體溫自然下降，但高溫環境會干擾這個過程。再加上夏季日照時間長，大腦也更容易維持清醒狀態，導致人即使躺在床上，還是遲遲睡不著。
如果真的怕熱，比起裸睡，更有效的降溫方法包括：
• 睡前1小時先降低室溫
• 使用透氣、排汗材質寢具
• 穿輕薄棉質衣物
• 避免睡前喝酒或吃太油
• 洗溫水澡而非冷水澡
換句話說，台灣這種「高溫＋高濕度」的夏夜環境，真正能幫助睡眠的關鍵，可能不是脫光，而是「讓汗有地方去」。
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