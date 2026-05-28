英國生育率下探1930年代來新低 但仍是台灣的兩倍...

根據最新數據，英國總生育率已降至每名女性一生平均生育1.39名子女，寫1930年代有紀錄以來新低，不過，仍比台灣的0.695多一倍，這也凸顯台灣的人口危機有多嚴峻。

英國1.39的生育率，低於金融海嘯前後約1.9的水準，也低於1980年代與1990年代近1.8的常態。

另外，最新數據顯示，在英國，移民父母所生的新生兒占比，在去年首度突破40%，顯示移民的生育已成人口增長的一大支柱。

根據英國國家統計局（ONS），2025年，至少有一名家長出生於海外的新生兒，占比由2024年的39.5%升至歷史新高的40.2%；2008年時僅30.1%。這代表去年58萬5,396名新生兒中，超過23萬5,000人的父母，至少有一人出生於海外。

根據數據，2025年在英格蘭與威爾斯生育最多孩子的外籍出生母親，來自印度，共生下2萬7,601名嬰兒。其他主要來源國還包括巴基斯坦、奈及利亞、羅馬尼亞、孟加拉、波蘭、迦納與阿富汗。

相較下，40歲、來自諾丁漢的護理師沃玲表示，全球局勢充滿不確定性，讓她對成家生子的念頭再三猶豫。她說，「現在這世界並不是一個很適合把孩子帶來的地方。既然我可以選擇不生，為什麼還要刻意這麼做？」

出生數下滑，也加深外界對人口老化將進一步衝擊公共財政的憂慮。政府支出愈來愈偏向醫療與福利，而這兩項支出都會隨人口年齡增加而大幅攀升，因高齡人口通常更需要英國國民保健署（NHS）醫療服務，同時也會領取國家退休金。

在此同時，超過退休年齡的人口占比持續攀升，意味支撐整體制度的勞動人口占比愈來愈低。

英國預算責任辦公室（OBR）在最新《財政風險報告》中警告，由於「出生率進一步低於先前預測的替代水準」，恐帶來「長期負面財政後果」。