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教科書性別失衡、職務帶有刻板印象 立陶宛教育部承諾加強把關

中央社／ 維爾紐斯28日專電
立陶宛一項針對新課綱教科書的研究指出，各學科教材中男性角色明顯多於女性，且女性多被侷限於教師、裁縫或照顧性職務等刻板角色。立陶宛教育部對此表示，教材內容由出版社負責，未來將加強審查。學生示意圖。圖／AI生成
立陶宛一項針對新課綱教科書的研究指出，各學科教材中男性角色明顯多於女性，且女性多被侷限於教師、裁縫或照顧性職務等刻板角色。立陶宛教育部對此表示，教材內容由出版社負責，未來將加強審查。學生示意圖。圖／AI生成

立陶宛一項針對新課綱教科書的研究指出，各學科教材中男性角色明顯多於女性，且女性多被侷限於教師、裁縫或照顧性職務等刻板角色。立陶宛教育部對此表示，教材內容由出版社負責，未來將加強審查。

立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，這項研究由女性領導者協會Lyderė提交至國會教育與科學委員會。研究檢視2023至2024年間出版的17本教材，均依據新修訂國家課程編寫。

研究主持人、人文學博士庫普欽斯凱特（Asta Kupčinskaitė）表示，教科書不僅傳授知識，也傳遞價值觀，對學生性別角色認知具有影響。

據報導，這項研究發現，在教材插圖與內容中，男性名字、職業與形象出現頻率遠高於女性。例如一份小學教材插圖中，6名角色有5名為男性，職業涵蓋消防員、水手、醫師與警察等，唯一女性則為糕點師。

文字描述方面，男孩多被描繪為參與運動或活動，女孩則從事接待等情境。研究整理顯示，女性相關職業詞彙有限，多為教師、導遊或裁縫；男性職業則涵蓋醫師、法官、船長、獵人等多元角色。

在歷史教材中，女性多被描述為修女或擠奶工，整體出現比例偏低。研究指出，儘管教材內容涵蓋至現代社會，女性在公共領域的角色仍未被充分呈現。

報導指出，數學教材也出現類似情況。研究顯示，女性角色僅占約一成，女性職業比例約6%，且幾乎僅出現「教師」。部分應用題中，男性被設定為活動主辦者，女性則負責茶點安排。

研究團隊指出，如此呈現方式可能強化性別刻板印象，影響學生對未來職業的想像。

根據報導，立陶宛教育、科學與體育部副部長佩凱維丘斯（Jonas Petkevičius）對此表示，教材內容責任在出版社。出版社在提交教科書進行官方登記時，必須提供專家評估，證明其符合相關規範，若有問題，應予修正。

佩凱維丘斯指出，新教材是在課綱更新後短時間內完成。他並向國會教育與科學委員會承諾，未來教科書內容將接受更嚴格的審查。

教育部 立陶宛

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