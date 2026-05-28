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美景變國安漏洞 挪威名廁疑因大陸間諜案暫時封閉

中央社／ 赫爾辛基28日專電

挪威最美又最貴，坐落在安德島（Andøya）西岸國家觀光公路休息站，名叫布克切卡的公廁建築作品，卻因涉及中國間諜截取附近太空港發射訊號的國安疑慮，被迫暫停開放，當地市長為此叫屈。

坐落在安德島西岸國家觀光公路的一處休息站，2018年落成啟用，名叫布克切卡（Bukkekjerka）的公廁建築作品，光是造價就高達2000萬挪威克朗（約新台幣6770萬元），它被建築媒體譽為挪威景觀最美的地方之一。廁所的室內設計從地板到天花板全面採用單面鏡，讓如廁者在室內盡覽絕美海景，卻又保有絕對隱私。

這面原本讓遊客如廁宛如置身畫中的鏡牆，卻被視為國安漏洞。目前，大門深鎖，主因竟是可能牽涉中國間諜案。

據挪威「世道報」（Verdens Gang，VG）報導，挪威安全警察（PST）5月在安德島逮捕一名中國籍女性，依協助間諜活動罪名起訴，並查扣一台重達22噸的衛星訊號接收器。

PST懷疑有勢力企圖截取太空港衛星發射訊號，涉案集團透過新加坡及挪威奧塔（Otta）小鎮的空殼公司，在安德島購置房產作為掩護，相關調查持續進行。

由於布克切卡距安德島太空港不到數公里，從廁所內部單面鏡望出去，太空港方向的海岸線一覽無遺。當局研判，這面讓遊客像在畫中如廁的鏡牆，在間諜案曝光後，搖身一變成了絕佳監視據點，廁所外面的人完全看不出裡面有沒有人、以及在做什麼。

當地媒體「韋斯特羅倫在線」（Vesterålen OnlineVOL）率先披露廁所關閉的消息。挪威觀光公路（Nasjonal turistveg）官員穆恩德森（Silje MyhreAmundsen）書面回覆時措辭謹慎，稱此為「預防性措施」，至於何時重開、是否永久關閉，「目前無法給出答案」。究竟是誰下令關閉廁所，各方諱莫如深，沒有人肯正面回答。

安德島市長約翰森（Kjell-Are Johansen）直言無法接受，他告訴挪威廣播公司（NRK）：「這不合理，我們不能接受在沒有正式說明的情況下關閉這棟建築。如果真的有間諜在場，他隨時可以站在廁所門外。把廁所門鎖上，根本什麼也擋不了。」

據報導，諷刺的是，公廁的單面鏡從頭到尾都是為如廁者而設，保護遊客的隱私，而非發射基地的機密。真要蒐集情資，廁所外面的停車場視野更寬廣，什麼都看得到。

安德島太空港自1960年代以來，就是歐洲最重要的研究火箭發射基地之一。據媒體VG報導，太空港近年與美國簽約，承接美國衛星發射任務，因此戰略地位驟升。

太空 挪威 間諜

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