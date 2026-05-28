豬隊友淪小偷？夫「偷賣名牌包」給母應急 人妻問罪反遭婆婆嗆聲

夫妻間的信任一旦破裂，恐怕難再修復。南韓一名人妻日前赫然發現，自己婚前辛苦存錢買下的名牌包竟「憑空消失」，在連番逼問下，丈夫才慌張地坦承為了拿錢給婆婆應急，擅自將包包拿去二手轉賣。更扯的是，婆婆知情後還打電話嗆人妻「是不是捨不得為夫家付出？」，且豬隊友還火上澆油，讓人妻萌生想離婚的念頭。

南韓一名人妻在網路論壇以「老公偷偷把我的名牌包賣掉」為題發文，文中透露，她與丈夫結婚才滿2年，身為雙薪夫妻的他們最近剛搬完家，上周末才終於把衣帽間整理好。人妻透露，近日久違地有場聚會，然而她在準備穿搭時，竟發現婚前用自己的錢購買，且始終非常珍惜的名牌包竟不翼而飛。

人妻原本沒多想，只是詢問丈夫有沒看見她的名牌包，不料老公卻一副作賊心虛、相當不安的模樣，令她立刻察覺到案情不單純。百般逼問下，丈夫才坦言自作主張，偷偷地將妻子的那顆名牌包拿去二手拍賣，只為了「把錢拿去給自己的母親應急」。

知道真相的人妻火冒三丈，怒轟丈夫「你瘋了嗎？怎麼可以偷賣別人的東西？」，豈料老公第一時間不是道歉求原諒，反而是轉頭向婆婆告狀。甚至隔幾天後，人妻立刻接到婆婆的來電，且電話才剛接起就是一陣指責，婆婆反問她「現在經濟不景氣，不用的包包堆在那裡是能生出錢來嗎？夫家現在遇到困難，連這點東西都捨不得拿出來嗎？」

婆婆與丈夫惡人先告狀的行徑令人妻傻眼到不行，萬萬沒想到此時豬隊友還持續火上澆油，不僅一副自己沒做錯事的模樣，還邊安撫她邊幫婆婆幫腔，稱「我媽現在手頭很緊，就當作做了件好事，以後我再買更好的給妳」，讓人妻頓時對這段感情完全冷了，確切地感受到這段婚姻已走到盡頭。

「我真的無法再和這種會偷別人東西，還拿去孝敬自己母親的人過下去了」，人妻坦言現在就想立刻離婚，並且向夫家討名牌包的費用，徹底心寒的她發文尋求網友認同，「我這個選擇，絕對是百分之百、正確無誤的吧？」

文章曝光後，許多網友也對這段婚姻保持消極看法，力勸人妻趕快離婚、逃離鬼夫家，「背著老婆偷偷把名牌包賣掉，這就是偷竊了吧？」、「信任已經破裂的婚姻，要修復談何容易」、「偷偷賣妻子名牌包的丈夫，跟打電話來反過來罵人的婆婆，根本半斤八兩」。