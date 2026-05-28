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首爾西小門高架橋崩塌3死3傷 預計30日完成緊急拆除作業

中央社／ 首爾28日專電
韓國首爾西大門區西小門高架橋拆除現場，在26日下午部分橋面坍塌，造成3人死亡、3人受傷。(歐新社)
韓國首爾西大門區西小門高架橋拆除現場，在26日下午部分橋面坍塌，造成3人死亡、3人受傷。(歐新社)

韓國首爾西小門高架橋26日發生部分崩塌事故，造成3死3傷，發生事故後約2天，緊急拆除作業將於明天凌晨0時開始，預計將於30日上午5時前完成，恢復京義中央線通行。

根據韓聯社報導，僱傭勞動部今天召開審議委員會，有條件批准首爾市提交的拆除計畫書。首爾市表示，緊急拆除作業將於稍晚的明天0時開始，預估總拆除時間為29小時，將於30日上午5時前完成，因這起事故停駛的京義中央線部分路段，也將自30日首班車起恢復運行。

首爾市表示，此次緊急拆除是為了迅速移除殘餘結構物、確保市民安全，同時恢復目前中斷通行的西小門路與京義中央線運行，以減少市民不便。根據韓國鐵道公社統計，受到此事故影響，整體列車運行率昨天僅80.8%，今天則為82.3%。

另外，為防止拆除過程中碎片掉落，現場將設置充氣式隔音牆，並在鐵道軌道上方鋪設2公分厚鋼板與超過2公尺高的沙土，以吸收衝擊。

韓國政府已表明將徹查真相並嚴懲相關負責人，調查重點包括首爾市或施工單位是否事前已掌握拆除工程風險，以及後續應對。總統李在明今天也表示，「社會上仍存在將金錢與效率置於安全之上的惡劣習慣」；並強調必須徹查事故真相，嚴格追究相關責任。

韓國 首爾

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