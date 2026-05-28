聽新聞
0:00 / 0:00
首爾西小門高架橋崩塌3死3傷 預計30日完成緊急拆除作業
韓國首爾西小門高架橋26日發生部分崩塌事故，造成3死3傷，發生事故後約2天，緊急拆除作業將於明天凌晨0時開始，預計將於30日上午5時前完成，恢復京義中央線通行。
根據韓聯社報導，僱傭勞動部今天召開審議委員會，有條件批准首爾市提交的拆除計畫書。首爾市表示，緊急拆除作業將於稍晚的明天0時開始，預估總拆除時間為29小時，將於30日上午5時前完成，因這起事故停駛的京義中央線部分路段，也將自30日首班車起恢復運行。
首爾市表示，此次緊急拆除是為了迅速移除殘餘結構物、確保市民安全，同時恢復目前中斷通行的西小門路與京義中央線運行，以減少市民不便。根據韓國鐵道公社統計，受到此事故影響，整體列車運行率昨天僅80.8%，今天則為82.3%。
另外，為防止拆除過程中碎片掉落，現場將設置充氣式隔音牆，並在鐵道軌道上方鋪設2公分厚鋼板與超過2公尺高的沙土，以吸收衝擊。
韓國政府已表明將徹查真相並嚴懲相關負責人，調查重點包括首爾市或施工單位是否事前已掌握拆除工程風險，以及後續應對。總統李在明今天也表示，「社會上仍存在將金錢與效率置於安全之上的惡劣習慣」；並強調必須徹查事故真相，嚴格追究相關責任。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。