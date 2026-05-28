防疫拉警報！自爆發漢他病毒郵輪返澳旅客 澳洲政府延長隔離42天

澳洲衛生部長今天表示，針對從爆發漢他病毒的荷蘭籍豪華郵輪返回澳洲的旅客，隔離期將延長至總計42天，持續到6月23日。

路透社報導，這些郵輪旅客共有4名澳洲公民、1名永久居民與1名紐西蘭居民，自5月15日返回澳洲以來，被安置在西澳州伯斯（Perth）附近的一處設施接受隔離。

澳洲衛生部長巴特勒（Mark Butler）今天表示，這些旅客原本預計隔離至6月5日，但在接獲當局建議後，隔離時間已延長。

巴特勒還說：「旅客已接獲關於這項建議與政府決定的通知。我很欣慰的說，他們目前的健康狀況依然良好。」