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台灣獲邀北約CyCon年會 分享數位與通訊韌性經驗

中央社／ 台北28日電

數位發展部資通安全署日前赴愛沙尼亞，參與北約合作網路防禦卓越中心（NATO CCDCOE）主辦的「網路衝突國際會議」（CyCon 2026），並分享台灣在城市韌性與危機治理方面的實務經驗。

數位發展部資通安全署今天發布新聞稿說明，此行由國家安全會議諮詢委員李育杰率團與會，並於大會專題工作坊以共同與談人身分，分享台灣在城市韌性（Municipal Resilience）與危機治理方面的實務經驗。

北約合作網路防禦卓越中心由跨國及跨產業專家所組成，總部位於愛沙尼亞首都塔林，提供北約及成員國資安防禦技術、策略、運作及法律方面的諮詢建議。2009年起每年舉辦CyCon，促進成員國與國際合作夥伴充分交流資安議題，為北約體系下最具指標性的年度網路安全會議，資安署今年是第3度與會。

CyCon今年主題為「Securing Tomorrow（守護明日）」，於5月26日至29日舉行，集結各國政府、軍方、學界與產業界決策者與研究人員，共同檢視網路衝突與資安防禦的未來走向。

李育杰受邀參與「守護城市：危機、衝突與系統性失序下的城市網路韌性」工作坊，他表示，面對灰色地帶侵擾、關鍵基礎設施威脅及通訊中斷風險升高，政府已將「通訊韌性」列為國家韌性重要一環，並以「多元化（Diversity）、備援性（Redundancy）、去中心化（Decentralization）」為核心原則，推動海、陸、空整合的異質通訊網路架構，透過光纖、微波、行動通訊及多軌道衛星系統等多元機制，強化關鍵通訊基礎設施韌性，以確保重大危機情境下政府治理、緊急應變及社會運作能力不中斷。

針對國際關注海底電纜安全議題，李育杰表示，台灣對外通訊高度仰賴海底電纜，超過99%國際連線流量須透過海纜傳輸，為了降低海纜中斷造成衝擊，數位發展部積極推動多軌道衛星備援通訊能力建置，並搭配地面微波及行動通訊網路，建構多層次通訊韌性架構，以降低單一通訊系統失效風險，提升整體國家關鍵通訊存續能力。

另外，為了確保重大危機期間關鍵任務持續運作，李育杰分享政府已規劃分層通訊管理機制，採「主要（Primary）、替代（Alternate）、應變（Contingency）、緊急（Emergency）」的PACE架構，建立通訊優先順序，確保軍事指管、政府治理、警消救災及關鍵基礎設施等核心功能得於高風險環境下維持穩定運作。

資安署表示，此次台灣首度有官員獲邀於北約CyCon登台，分享通訊與數位韌性領域的經驗與具體成果，意義重大，顯示台灣作為印太前線民主夥伴，能與國際社會共享經驗、共同面對混合威脅與新興資安挑戰。

北約 資安 愛沙尼亞

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