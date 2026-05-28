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瑞士火車站持刀傷人釀3傷 警逮涉案男子

中央社／ 蘇黎世28日綜合外電報導
一名男子今天上午在蘇黎世附近的溫特圖爾火車站持刀攻擊民眾、造成3人受傷。歐新社
一名男子今天上午在蘇黎世附近的溫特圖爾火車站持刀攻擊民眾、造成3人受傷。歐新社

瑞士警方表示，一名男子今天上午在蘇黎世附近的溫特圖爾（Winterthur）火車站持刀攻擊民眾、造成3人受傷，警方已逮捕該名涉案男子。

綜合法新社與路透社報導，蘇黎世邦（canton ofZurich）警方發表聲明指出：「今天上午8時30分（台灣時間28日下午2時30分）過後不久，一名男子在溫特圖爾火車站持刀傷害3人」，涉案的31歲瑞士籍男子遭警方逮捕，現正調查犯案動機。

部分瑞士媒體播出和社群媒體平台轉傳的畫面顯示，一名留著棕色長髮、身穿黑色T恤和短褲的男子在車站奔跑，他經過一群孩童時高喊「真主至大」（Allahu Akbar）。

警方表示，案發地點位於蘇黎世東北方的瑞士第六大城溫特圖爾（Winterthur），傷者分別是28歲、43歲以及52歲的瑞士公民，均已送醫治療。

蘇黎世邦警方表示，正在和溫特圖爾市警方、瑞士聯邦鐵路公司（Swiss Federal Railways）鐵路警察，以及醫院、消防及救災部門合作處理此次事件。

瑞士紙媒「展望報」（Blick）引述車站目擊者說法報導，這名男子持刀出現在車站，周圍民眾尖叫逃竄，引起警方大陣仗行動。

瑞士 火車站

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