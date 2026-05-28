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布拉格藝穗節主打台灣周 總監讚台藝術家創作獨特

中央社／ 布拉格28日專電
3組台灣藝術團隊參與布拉格藝穗節。由曉劇場帶來的「羅丹計畫—馬克白夫人」，由3位不同世代的女性表演者共同演出，作品巧妙結合羅丹的「地獄之門」雕塑意象與莎翁經典「馬克白」，以女性視角重新詮釋慾望、權力與墮落的命題。中央社
3組台灣藝術團隊參與布拉格藝穗節。由曉劇場帶來的「羅丹計畫—馬克白夫人」，由3位不同世代的女性表演者共同演出，作品巧妙結合羅丹的「地獄之門」雕塑意象與莎翁經典「馬克白」，以女性視角重新詮釋慾望、權力與墮落的命題。中央社

布拉格藝穗節主打「台灣周」，邀請3組台灣藝術團隊，分別帶來失智長照、女性自覺、青春成長等主題的表演。布拉格藝穗節創辦人暨總監戈夫表示，台灣藝術家擁有非常獨特且鮮明的創作語彙，且對當代議題有最深刻的關懷，為藝穗節最珍視的價值。

布拉格藝穗節（Prague Fringe Festival）今年適逢25周年，是中東歐具代表性的藝穗節之一，也是台灣團隊進入歐陸市場的重要節點。今年共計17個國家、60個團隊參與，吸引多位國際藝穗節的策展人出席盛會。

今年有3組台灣藝術團隊參與布拉格藝穗節，分別為本丸有限公司帶來失智與長照議題的「與德曼莎共舞」（Dance with Dementia）；曉劇場演出女性自覺與慾望探索的「羅丹計畫—馬克白夫人」（The ProjectRodin: Lady Macbeth）；以及拾陸製作帶來描繪青春成長陣痛的「年少時光」（Dazed and Confused），各自展現台灣表演藝術的多元題材。

布拉格藝穗節創辦人暨總監戈夫（Steve Gove）表示：「台灣藝術家擁有非常獨特且鮮明的創作語彙，他們的作品往往在極致的肢體紀律中，爆發出對當代議題最深刻的關懷，這種兼具傳統底蘊與前衛實驗的精神，正是藝穗節最珍視的價值。」

戈夫表示，能在布拉格藝穗節邁入25周年的重要時刻，與駐捷克台北經濟文化辦事處文化組聯手推出「台灣周」，是雙方文化交流上相當重要的里程碑。

布拉格藝穗節「台灣周」的三檔作品共有9場演出，票房近乎完售，每組表演團隊皆具獨特的藝術語彙。「羅丹計畫—馬克白夫人」由3位不同世代的女性表演者共同演出，作品巧妙結合羅丹的「地獄之門」雕塑意象與莎翁經典「馬克白」，以女性視角重新詮釋欲望、權力與墮落的命題。

現場觀眾Ella表示，「舞者們擁有驚人的體力與舞台魅力，我完全被他們的故事敘述所吸引。真的很棒。」

現場觀眾Karolin表示，「我對他們對身體動作的理解感到震撼，也很喜歡他們的表情，還有展現出的高度專業，以及彼此之間如何合作、表演。我非常享受他們呈現出的美感。」

「與德曼莎共舞」（Dance with Dementia）創作源自藝術家禤思敏陪伴罹患失智症、憂鬱症的母親的真實生命經驗，透過極簡舞台與身體動作探問記憶與存在的意義。禤思敏表示，她觀察到媽媽生病的那幾年中，有一些獨特的狀態，並把那些感受轉化成今日之作。

「年少時光」將魔術與身體、敘事節奏相互交錯，在平靜溫柔的氛圍中描繪年少時光與微妙的心理感受。「年少時光」在2025年愛丁堡藝穗節演出後，2026年更在歐洲多國巡迴演出。

「年少時光」藝術總監林陸傑表示，這部作品是他在宜蘭長大的故事，講述如何在人生中找到一件很想做的事情，並在生命轉折點發現對魔術的熱愛，同時帶領觀眾了解台灣的故事。

捷克 藝術 長照

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