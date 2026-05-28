泰勒絲維也納演場會恐攻未遂案 嫌犯之一今將宣判…最高恐關20年

奧地利法院預計今天將就美國流行樂天后泰勒絲2024年演唱會遭到伊斯蘭主義攻擊威脅的案件，對已認罪的策劃嫌犯之一做出判決。這名男嫌面臨最高20年徒刑。

法新社報導，泰勒絲（Taylor Swift）的創紀錄「時代」（Eras）巡迴演唱會原定2024年夏天在奧地利首都維也納舉行3場演出，因為當局警告有密謀攻擊而取消。

身分公布為柏蘭．A.（Beran A.）的嫌犯在演唱會原定舉行日期的前1天遭到逮捕，並羈押至今。他被控策劃這場攻擊及組織伊斯蘭國（IS）活動小組。

柏蘭．A.面臨恐怖犯罪及其他幾項罪名，4月在維也納南方的維也納新城（Wiener Neustadt）法院受審。他對殺人未遂共犯以外的所有罪名皆認罪。

柏蘭．A.的律師梅爾（Anna Mair）告訴法新社，審判將在今天由2名專家陳述意見及檢辯雙方進行結辯後結束，預料晚間宣判；若被告的殺人未遂共犯罪名被判無罪，他僅面臨最多10年徒刑。

本案另有1名身分公布為亞達．K.（Arda K.）的21歲男被告。檢方表示，他與柏蘭．A.及另1名身分公布為哈山．E.（Hasan E.）的奧地利人涉嫌組成1個「高度危險的IS恐怖小組」，策劃數起以IS為名的攻擊行動。哈山．E.目前關押在沙烏地阿拉伯。