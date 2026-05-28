快訊

明高溫略降！這2地恐有短延時強降雨 下周「薔蜜」接近北東水氣增

獨／高雄「美濃大峽谷」盜採案幕後大咖浮出檯面 市議員胞兄被約談

黃仁勳離台直奔南韓！傳下周將會三星、LG高層 布局AI新版圖

聽新聞
0:00 / 0:00

泰勒絲維也納演場會恐攻未遂案 嫌犯之一今將宣判…最高恐關20年

中央社／ 維也納28日綜合外電報導
泰勒絲2024年演唱會遭到伊斯蘭主義攻擊威脅，身分公布為柏蘭．A.的嫌犯在演唱會原定舉行日期的前1天遭到逮捕，並羈押至今。路透
泰勒絲2024年演唱會遭到伊斯蘭主義攻擊威脅，身分公布為柏蘭．A.的嫌犯在演唱會原定舉行日期的前1天遭到逮捕，並羈押至今。路透

奧地利法院預計今天將就美國流行樂天后泰勒絲2024年演唱會遭到伊斯蘭主義攻擊威脅的案件，對已認罪的策劃嫌犯之一做出判決。這名男嫌面臨最高20年徒刑。

法新社報導，泰勒絲（Taylor Swift）的創紀錄「時代」（Eras）巡迴演唱會原定2024年夏天在奧地利首都維也納舉行3場演出，因為當局警告有密謀攻擊而取消。

身分公布為柏蘭．A.（Beran A.）的嫌犯在演唱會原定舉行日期的前1天遭到逮捕，並羈押至今。他被控策劃這場攻擊及組織伊斯蘭國（IS）活動小組。

柏蘭．A.面臨恐怖犯罪及其他幾項罪名，4月在維也納南方的維也納新城（Wiener Neustadt）法院受審。他對殺人未遂共犯以外的所有罪名皆認罪。

柏蘭．A.的律師梅爾（Anna Mair）告訴法新社，審判將在今天由2名專家陳述意見及檢辯雙方進行結辯後結束，預料晚間宣判；若被告的殺人未遂共犯罪名被判無罪，他僅面臨最多10年徒刑。

本案另有1名身分公布為亞達．K.（Arda K.）的21歲男被告。檢方表示，他與柏蘭．A.及另1名身分公布為哈山．E.（Hasan E.）的奧地利人涉嫌組成1個「高度危險的IS恐怖小組」，策劃數起以IS為名的攻擊行動。哈山．E.目前關押在沙烏地阿拉伯。

泰勒絲 伊斯蘭國 維也納

延伸閱讀

威廉王子盼收泰勒絲喜帖 自曝全家都是Swiftie 她最狂熱

跨境詐團拖10年才判 受惠速審還減刑

「車手獵人」擄人勒贖、施暴逼趴地舔精液 一審判36年彰檢將上訴

闖Nana家持刀勒母討錢！嫌犯堅稱沒搶劫　檢方求刑10年

相關新聞

泰勒絲維也納演場會恐攻未遂案 嫌犯之一今將宣判…最高恐關20年

奧地利法院預計今天將就美國流行樂天后泰勒絲2024年演唱會遭到伊斯蘭主義攻擊威脅的案件，對已認罪的策劃嫌犯之一做出判決。...

飛機延誤別慌！專家曝改票、退費、住宿補償攻略：收據一定要留

開心出國，遇到航班延誤、取消的情況怎麼辦？《CNN》整理多位旅遊專家建議，指出遇到航班異常時，越早掌握狀況、越清楚自身權益，越有機會降低損失。

因應台灣有事！日官員提發現金補助 網友不買帳：不符合需求

根據日媒「共同通信」報導，九州與鄰近縣市首長於5月27日舉行知事會。為因應「台灣有事」的撤離計畫，日本預計在6天內將沖繩、先島諸島12萬軍民撤至九州與山口等地。知事會中為此通過特別決議，要向中央爭取發放「現金」，方便撤離民眾自行購買糧食。

NASA推永久月球基地 6年內完成硬體部署

人類未來有望重返月球！NASA預計將於2032年前分為三個階段建立永久性月球基地，包括部署無人登陸器、越野車與無人機，以及建設太陽能與核能發電基礎設施。專家指出，月球南極因擁有冰源可轉化為水與氧氣，成為建設科研基地與通往火星中繼站的首選地點。

疑遭職場霸凌！男闖LG首爾辦公室持刀砍人 2員工重傷送醫

韓國首爾江西區LG電子麻谷業務中心5月27日發生持刀襲擊事件，2人受重傷。

當啦啦隊成為本體？從草根應援到大女團時代的韓國職棒歌舞進化

1998年，韓國職棒的球場應援也跟中華職棒一樣處在敲鑼打鼓、人聲應援的階段，但韓職的女子啦啦隊建置時間較早，在1998年的雙鈴突擊者隊時期就已經有了。不過最開始的韓職啦啦隊，是身著傳統儀隊制服、手持彩球、大跳康康舞，偏向競技啦啦隊的樣貌。以競技應援為主，講究團隊精神，比較像是球場的背景，沒有個人風格和偶像特色。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。