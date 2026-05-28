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1.5度門檻逼近失守 未來5年恐再創史上最熱年紀錄
聯合國世界氣象組織（WMO）與英國氣象局今天發布報告指出，未來5年全球平均氣溫預計將逼近歷史最高紀錄，而北極升溫速度更是快於其他地區。
這份年度報告提供各區域氣溫與降雨預測，並指出全球平均地表溫度將比1850年至1900年工業化前時期高出攝氏1.3度至1.9度。
英國國家氣象局（Met Office）研究科學家西布魯克（Melissa Seabrook）向路透社表示：「有非常明確的證據顯示氣候正在暖化，全球平均氣溫持續上升。」
報告指出，2026年至2030年間，有極高機率會有至少一年的全球平均地表溫度將暫時超過工業化前水準攝氏1.5度，甚至可能再次刷新2024年創下的「史上最熱年」紀錄。
西布魯克補充說：「科學已非常明確指出，將全球平均氣溫升幅控制在攝氏1.5度內的窗口正在迅速關閉。
報告指出，未來5年北極地區冬季升溫幅度預計將達全球平均水準的3.5倍，較1991年至2020年基準高出約攝氏2.8度。
隨著全球暖化加劇，北極海冰面積正持續縮減，預計未來5年每年3月，巴倫支海（Barents Sea）、白令海（Bering Sea）和鄂霍次克海（Sea of Okhotsk）海冰將出現消融。
西布魯克指出，北極暖化也可能擾亂天氣系統，引發更多極端氣候事件，尤其是在全球北部地區。
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