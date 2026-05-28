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飛機延誤別慌！專家曝改票、退費、住宿補償攻略：收據一定要留

聯合新聞網／ 綜合報導
開心出國，卻遇到航班延誤、取消的情況，常會讓人不知所措。示意圖。聯合報系資料照／記者季相儒攝影
開心出國，卻遇到航班延誤、取消的情況，常會讓人不知所措。示意圖。聯合報系資料照／記者季相儒攝影

開心出國，遇到航班延誤、取消的情況怎麼辦？《CNN整理多位旅遊專家建議，指出遇到航班異常時，越早掌握狀況、越清楚自身權益，越有機會降低損失。

旅遊網站Going.com創辦人凱斯（Scott Keyes）提醒，旅客第一步其實在出門前就該做，也就是先確認航班狀態。他表示，多數航班異動並不是最後一刻才通知，旅客可透過航空公司App、簡訊通知，或直接在Google搜尋航班號碼，確認最新飛行狀況，避免白跑一趟機場

專家也整理出面對航班延誤、取消時的8項應變方式，包括：

1.出門前先查航班狀態：透過航空公司App、簡訊通知或Google搜尋航班號碼，確認是否延誤或取消。

2.下載航空公司App：即時接收登機門、延誤、改票等通知。

3.提前找替代航班：若天氣不穩或已有大量航班受影響，越早規劃備案越有機會搶到座位。

4.人在機場就立刻排櫃台：航空公司多半先到先處理，越早排到越有利。

5.排隊時同步打客服電話：有時電話客服比現場櫃台更快處理。

6.查好可替代航班再溝通：主動提出備案，可加快改票效率。

7.詢問能否改搭其他航空公司：部分航空公司之間有聯營協議，可能協助旅客改搭他航。

8.保留所有收據與支出證明：若後續要申請住宿、餐飲、保險或信用卡補償，都需要憑證。

若被迫滯留外地過夜，各國規定不同。以美國為例，航空公司並沒有法律義務一定要提供住宿；不過若延誤或取消屬於航空公司可控制因素，例如維修、機組人員、行李裝載、加油等問題，部分航空公司仍可能依自家政策提供住宿或餐券。若是天氣因素造成，通常就不一定適用。

《CNN》也提醒，在美國，若航空公司取消航班，或航班出現重大延誤、重大變更，而旅客選擇不再搭乘，航空公司必須提供現金退款。若航空公司只提供旅遊點數或信用額度，旅客有權拒絕，並要求退還款項。

此外，旅客購票時也可留意信用卡是否附帶旅遊保障；若有購買旅遊保險，也要仔細確認保單內容，因為不少保險只適用於「不可預見事件」。不論是向航空公司、信用卡公司或保險公司申請補償，都務必保留所有收據與支出證明。

航班 機場 CNN 旅遊不便險

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