NASA推永久月球基地 6年內完成硬體部署

人類未來有望重返月球！NASA預計將於2032年前分為三個階段建立永久性月球基地，包括部署無人登陸器、越野車與無人機，以及建設太陽能與核能發電基礎設施。專家指出，月球南極因擁有冰源可轉化為水與氧氣，成為建設科研基地與通往火星中繼站的首選地點。

月球永久基地建設

《英國廣播公司》報導，美國國家航空暨太空總署 (NASA) 近期公布月球永久基地建設計劃，並預計在2032年前於月球南極建立據點，該計畫將透過與Blue Origin等私人航太公司合作，分階段部署無人登陸器、自律導航無人機及各類採礦設備。

這項太空工程不僅包含科學實驗，也旨在利用月球資源作為前往火星的跳板，象徵著美國試圖維持其在太空領域的領導地位。然而，由於太空船開發延誤，許多專家對當前的時間表是否可行仍抱持保留態度。

三階段部屬計畫

《美聯社》報導，NASA展開月球基地的初步藍圖，目前已向多家美國企業發布價值數億美元的合約，而官方計畫派遣無人機、登陸器及月球車前往月球南極，期望在2028年太空人抵達前完成硬體部署。這項行動象徵著人類重返月球的決心，盼與國際夥伴在太空領土競爭中相互尊重。

如今，該計畫分為三個階段，目標是在2030年代建造可供人類長期居住的永久性設施與電力網，旨在透過此基地建立月球經濟，並為未來的火星探測奠定科學基礎。

【更多精采內容，詳見 】